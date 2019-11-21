На Ровенщине 12 школьников госпитализированы из-за отравления конфетами производства Китайской народной республики.

В Ровенской области 12 школьников были госпитализированы в Здолбуновскую центральную районную больницу с симптомами острого отравления неизвестным веществом.

– Ученица 5 класса угостила всех своих одноклассников конфетами по поводу празднования своего дня рождения. Сладости под названием Черные конфеты Бабы Яги – жевательные конфеты со вкусам винограда, апельсина, яблока, клубники, огурца, лимона и перца чили, которые были изготовлены в КНР, – рассказали в Госпродслужбе.

Госпитализированные отметили, что употребляли именно конфеты с перцем чили. Через 30-45 минут у детей появились симптомы отравления.

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Все конфеты специалистами управления изьяты. Проводятся лабораторные исследования. Каким образом они попали в регион – неизвестно.

В полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Мариуполе отравились 16 студентов, все госпитализированы с диагнозом – острый гастроэнтерит.