В Ковеле Волынской области была успешно проведена первая трансплантация почки.

В Ковеле 34-летняя пациентка получила почку в ходе трансплатации. Это первый случай пересадки органа от живого донара в районной больнице.

У женщины была хроническая болезнь почек V степени. Она 6 лет получала сеансы гемодиализа и три года находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал ее муж, он отдал свою почку ради спасения жены.

К операции супруги готовили шесть месяцев. Сейчас они чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее.

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– Создание широких возможностей для трансплантации в Украине – один из приоритетов министерства на ближайший период. Надеемся, что в ближайшее время вся страна узнает о новых успехах наших медиков в сфере трансплантации, – говорится в сообщении Минздрава.

Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило лицензию для осуществления трансплантации органов 19 сентября. До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тыс. подобных операций в год.

Напомним, что ранее мы писали, заработает ли система трансплантации в Украине с 2020 года.