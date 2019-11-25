Мир продолжает следить за новостью о вейперах в США, которые попали в больницы с заболеваниями легких.

Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой дан ответ на вопрос Что же являлось причиной развития этих проблем?

Вспышки заболеваний были зафиксированы во всех 50 штатах. 87% пострадавших использовали жидкости для вейпа, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК) – основное действующее вещество марихуаны. При этом медицинское употребление марихуаны разрешено в 33 штатах, в 11 из них – употребление в рекреационных целях.

Аналогичное заключение описано и в статье CNN. В ней говорится, что 80% заболевших – возрастом до 35 лет – приобретали неофициальные жидкости для устройств. Такие картриджи они использовали минимум за три месяца до того, как у них появились симптомы болезни легких.

Обоснованный научно ответ в начале ноября дал Центр контроля и предотвращения заболеваний (США). В заявлении говорится о прорыве в исследовании этой проблемы. Как оказалось, витамин Е ацетат – один из самых опасных элементов, добавляемых в некоторые жидкости с ТГК.

Это маслянистый химикат, представляющий собой синтетическую форму витамина Е. Его безопасно использовать в пищевых добавках и кремах для кожи, но не вдыхать.

Ацетат витамина Е используется в США нелегальными производителями жидкостей с ТГК для удешевления изготовления продукта. Липкое и подобное на мед вещество сгущается и может оставаться в легких, мешая им функционировать.

По результатам исследований проб, взятых у 29 пациентов в 10 штатах, данное химическое вещество было обнаружено во всех образцах. А другие потенциальные токсины – растительные и минеральные масла – обнаружены не были.

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Несмотря на прорыв в исследованиях, количество пострадавших в США продолжает расти. Поэтому государство начало борьбу с продуктами для вейпинга. Администрация президента приступила к разработке плана по внедрению запрета на продажи жидкостей.

Это вызвало волну возмущения среди некоторых экспертов в области общественного здравоохранения и курильщиков, которые пытаются отказаться от привычки при помощи электронных систем. По их мнению, такие действия могут спровоцировать процветание черного рынка.

Они также считают нелогичным приравнивание вейпов к обычным сигаретам, поскольку доказано, что эти продукты содержат на 90-95% меньше вредных веществ.

– Абсолютно безумно оставлять ментоловые сигареты на рынке и забирать ментоловые или мятные электронные сигареты. Это не имеет никакого смысла для общественного здравоохранения, если вы стремитесь спасти жизни, – утверждает эксперт по борьбе против табака и профессор New York University’s College of Global Public Health Дейв Абрам.

Стоит отметить, что обострение заболеваний при использовании электронных систем не получило такого распространения за пределами США. К примеру, в Великобритании электронные сигареты на государственном уровне используются в качестве альтернативного продукта для отказа от курения.

Принцип, почему такие устройства помогают многим бросить курить, кроется в природе зависимости. Привыкание происходит из-за никотина, но вред организму наносят продукты горения табака – 7 тыс. вредных веществ, канцерогены и смолы.

Электронные системы, исключающие образование дыма, позволяют сохранить ритуал потребления и дозу поступающего в кровь никотина, при этом снижая вред для здоровья.

И хотя исследования электронных сигарет все еще продолжаются и назвать их полностью безопасными нельзя, ежегодно только в Великобритании 20 тыс. человек отказываются от курения при помощи таких продуктов.

– Если вы не курите – не используйте вейпы. Но если вы курите, то нет такой ситуации, когда было бы лучше продолжать курить, чем полностью переключиться на вейпинг, – считает директор Public Health England, профессор Джон Ньютон.

Результаты Великобритании объясняются грамотным регулированием и контролем за распространением альтернативных продуктов. Директива ЕС по использованию табачных продуктов 2016 года накладывает ограничения на производство, маркировку и рекламу данной категории.

Доступ к ним обеспечен через каналы информации, предназначенные преимущественно для совершеннолетних потребителей. Контролируется и содержание никотина в электронных сигаретах – не более 20 мг/мл. В США некоторые продукты содержат до 59 мг/мл.

Эксперты сходятся во мнении, что использоваться должны только те жидкости, которые регулируются государством. Но и на личном уровне можно придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Не приобретайте жидкости “с рук”, уточняйте наличие масла TГК и добавление ацетата витамина Е, самостоятельно не модифицируйте жидкость с помощью ТГК-содержащих препаратов. В случае возникновения симптомов (кашель, одышка, боль в груди) стоит обратиться к специалисту.

Напомним, что наиболее эффективным способом избежать рисков является отказ от курения. Но если вы не можете бросить, стоит рассмотреть использование альтернативных продуктов, которые уменьшают вред для организма и помогают постепенно отказаться от привычки.

К слову, ранее мы писали о самых эффективных способах бросить курить.