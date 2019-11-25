Конъюнктивит опасен?
Конъюнктивит не опасен для ребенка и окружающих, если речь идет об аллергических видах.
А вот инфекционные (бактериальные, вирусные, грибковые) требуют более длительного лечения (около двух недель) и могут заразить окружающих.
Почему возникает конъюнктивит?
Одна из основных причин – грязные руки, через которые в глаза попадают патогенные микроорганизмы, провоцирующие воспаление. Также бактерии и вирусы могут остаться после простуды или ОРВИ. Новорожденные инфицируются при родах.
Аллергический конъюнктивит могут спровоцировать шерсть, пыльца, пыль и другие аллергены.
Конъюнктивит у ребенка: какие симптомы?
У разных типов конъюнктивита совпадают симптомы:
– краснота и воспаление век;
– обильное слезотечение;
– ухудшение самочувствия: высокая температура, насморк, заложенный нос, сонливость, повышенная утомляемость;
– резь от света.
Для вирусного конъюнктивита характерны выделения желтого цвета, а вот для аллергического – зуд и раздражение. В случае с аллергией патология проявляется сразу на двух глазах.
ВНИМАНИЕ: обратитесь к офтальмологу при малейших подозрениях. Многие заболевания глаз имеют похожие симптомы, и диагностировать их может только профессионал.
Конъюнктивит у ребенка: чем лечить?
Желательно начать с промывания глаз аптечными препаратами с обеззараживающими свойствами – борной кислотой или слабым раствором марганцовки.
Настой также можно приготовить самостоятельно, имея под рукой высушенные травы. В крайнем случае можно использовать заварку черного и зеленого чая.
Что касается медикаментозного лечения, то его должен назначить офтальмолог. Для лечения конъюнктивита, вызванного вирусами, применяются препараты, которые уничтожают микроорганизмы. Аллергический конъюнктивит устраняется средствами от конкретного аллергена.
Если назначили капли, а ребенок зажмуривает глаза?
Закапайте капли во внутренний уголок – лекарство попадет в нужное место, когда ребенок откроет глаза. В крайнем случае попросите назначить вам мазь. Ее можно наносить на края века.
Как предотвратить заболевание?
Важно придерживаться мер профилактики до и после того, как ребенок заболел, чтобы избежать осложнений:
– выработайте у ребенка привычку мыть руки;
– ребенок не должен делить с кем-то глазные капли, полотенце, наволочки;
– родители также должны придерживаться норм гигиены;
– стирать зараженные вещи нужно отдельно и в горячей воде;
– беременным стоит лечиться, чтобы не заразить новорожденного;
– при аллергическом конъюнктивите – закройте окна и чаще делайте влажную уборку.