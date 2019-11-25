У ребенка выступил гной, чешутся и покраснели глаза? Скорее всего, у него конъюнктивит. Это распространенное заболевание среди детей, которое поражает даже новорожденных. Если его не лечить, болезнь может поражать более глубокие слои глаза.

Читайте в материале Фактов ICTV о симптомах, способах лечения и профилактики конъюнктивита у ребенка.