Стремление китаянки сделать свою кожу более светлой привело к тому, что она сломала 10 ребер из-за сильного кашля.

20-летняя жительница Китая обратилась в больницу с жалобами на приступы кашля ночью. Изначально врачи поставили ей диагноз астма.

Однако через несколько дней кашель усилился и девушка вновь обратилась в больницу, но уже с жалобами на сильную боль в груди.

Врачи назначили рентген, который показал, что из-за кашля пациентка сломала 10 ребер.

Читайте: В Индии от неизвестной болезни умерли шестеро детей, еще семеро в больнице

Позже выяснилось, что девушка пыталась сделать свою кожу более светлой и для этого год наносила крем от загара и старалась не выходить на улицу.

Ее действия привели к нехватке витамина D, кальция и фосфора в крови, из-за чего плотность костей стала критически низкой.

К слову, в Ровенской области 12 школьников попали в больницу с симптомами отравления после употребления китайских конфет.