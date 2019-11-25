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Факты / Lifestyle

Китаянка сломала 10 ребер во время кашля

Стремление китаянки сделать свою кожу более светлой привело к тому, что она сломала 10 ребер из-за сильного кашля.

Кашель

20-летняя жительница Китая обратилась в больницу с жалобами на приступы кашля ночью. Изначально врачи поставили ей диагноз астма.

Однако через несколько дней кашель усилился и девушка вновь обратилась в больницу, но уже с жалобами на сильную боль в груди.

Врачи назначили рентген, который показал, что из-за кашля пациентка сломала 10 ребер.

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Позже выяснилось, что девушка пыталась сделать свою кожу более светлой и для этого год наносила крем от загара и старалась не выходить на улицу.

Ее действия привели к нехватке витамина D, кальция и фосфора в крови, из-за чего плотность костей стала критически низкой.

К слову, в Ровенской области 12 школьников попали в больницу с симптомами отравления после употребления китайских конфет.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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