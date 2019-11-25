У детей слишком слабый защитный барьер кожи, поэтому кожные заболевания для них не редкость. По статистике, 90% детей, которые посещают детские сады, болеют тем или иным видом лишая. Преимущественно его диагностируют у детей до 14 лет.

Лишай в запущенной форме, в зависимости от вида, опасен язвами, нагноениями, выпадением волос, поражением нервной системы. Факты ICTV разобрались, как лечить лишай, какие у него симптомы и что делать, чтобы уберечь от него ребенка.