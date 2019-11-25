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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лишай у ребенка: что делать

У детей слишком слабый защитный барьер кожи, поэтому кожные заболевания для них не редкость. По статистике, 90% детей, которые посещают детские сады, болеют тем или иным видом лишая. Преимущественно его диагностируют у детей до 14 лет.

Лишай в запущенной форме, в зависимости от вида, опасен язвами, нагноениями, выпадением волос, поражением нервной системы. Факты ICTV разобрались, как лечить лишай, какие у него симптомы и что делать, чтобы уберечь от него ребенка.

Как выглядит лишай у ребенка?

Если на коже появилось розовое шелушащееся пятно с четкими краями – это лишай. На начальной стадии оно чешется редко, но его сложно не заметить. Хоть лишай и не причиняет дискомфорта, родителям нужно немедленно принять меры по его устранению. В противном случае грибок будет быстро распространяться.

Как передается?

Лишай передается контактно-бытовым путем, поэтому врачи всегда рекомендуют карантин.

Эта болезнь может передаваться следующим образом:

  • через игрушки и канцелярию;
  • при использовании полотенца или постельного белья, которым пользовался инфицированный человек;
  • при контакте с поручнями, лавочками в парке или стульями в общественном месте, если до этого ими пользовались больные;
  • после объятий с инфицированным человеком.

Лишай у ребенка: какие симптомы?

Первые симптомы проявляются через несколько часов/дней после заражения:

  • на ранних этапах – пятна бледно-розового цвета;
  • пятна увеличиваются в размерах и сливаются в одно целое;
  • кожа шелушится и появляется зуд;
  • может подняться температура тела и увеличиться лимфоузлы.

Чем лечить лишай у ребенка в домашних условиях? 

У этой болезни высокая степень заразности, поэтому чтобы она не приняла хроническую форму, стоит немедленно обратиться к педиатру или дерматологу. Врач определит природу пятна и назначит лечение.

Если подтвердиться, что это дерматит, ребенку нельзя будет посещать детсад и школу. Также необходимо продезинфицировать одежду, постельное белье и полотенце, которые соприкасались с зараженным местом. Достаточно стирки и глажки.

Если пока нет возможности обратиться к врачу, мы подготовили рекомендации, чем лечить лишай у ребенка в домашних условиях:

  • обработайте пятна противогрибковыми средствами;
  • используйте для лечения стригущего лишая средства на основе йода, серы и дегтя;
  • подстригите волосы, если лишай расположен на голове.

Какие существуют способы профилактики?

Чтобы защитить ребенка, нужно соблюдать следующие меры:

  • Уделяйте внимание здоровью домашних питомцев и следите за животными, с которыми ребенок играет на улице.
  • Приучайте ребенка мыть руки после прогулки.
  • Обращайте внимание на все изменения на коже. Проконсультируйтесь с дерматологом по поводу любых подозрительных высыпаний.
  • Укрепляйте иммунитет.
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