Как выглядит лишай у ребенка?
Если на коже появилось розовое шелушащееся пятно с четкими краями – это лишай. На начальной стадии оно чешется редко, но его сложно не заметить. Хоть лишай и не причиняет дискомфорта, родителям нужно немедленно принять меры по его устранению. В противном случае грибок будет быстро распространяться.
Как передается?
Лишай передается контактно-бытовым путем, поэтому врачи всегда рекомендуют карантин.
Эта болезнь может передаваться следующим образом:
- через игрушки и канцелярию;
- при использовании полотенца или постельного белья, которым пользовался инфицированный человек;
- при контакте с поручнями, лавочками в парке или стульями в общественном месте, если до этого ими пользовались больные;
- после объятий с инфицированным человеком.
Лишай у ребенка: какие симптомы?
Первые симптомы проявляются через несколько часов/дней после заражения:
- на ранних этапах – пятна бледно-розового цвета;
- пятна увеличиваются в размерах и сливаются в одно целое;
- кожа шелушится и появляется зуд;
- может подняться температура тела и увеличиться лимфоузлы.
Чем лечить лишай у ребенка в домашних условиях?
У этой болезни высокая степень заразности, поэтому чтобы она не приняла хроническую форму, стоит немедленно обратиться к педиатру или дерматологу. Врач определит природу пятна и назначит лечение.
Если подтвердиться, что это дерматит, ребенку нельзя будет посещать детсад и школу. Также необходимо продезинфицировать одежду, постельное белье и полотенце, которые соприкасались с зараженным местом. Достаточно стирки и глажки.
Если пока нет возможности обратиться к врачу, мы подготовили рекомендации, чем лечить лишай у ребенка в домашних условиях:
- обработайте пятна противогрибковыми средствами;
- используйте для лечения стригущего лишая средства на основе йода, серы и дегтя;
- подстригите волосы, если лишай расположен на голове.
Какие существуют способы профилактики?
Чтобы защитить ребенка, нужно соблюдать следующие меры:
- Уделяйте внимание здоровью домашних питомцев и следите за животными, с которыми ребенок играет на улице.
- Приучайте ребенка мыть руки после прогулки.
- Обращайте внимание на все изменения на коже. Проконсультируйтесь с дерматологом по поводу любых подозрительных высыпаний.
- Укрепляйте иммунитет.