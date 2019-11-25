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Факты / Lifestyle
Как лечить насморк у ребенка: все, что нужно знать родителям

Безобидный на первых порах насморк или ринит может перейти в гайморит, фронтит и прочие тяжелые воспалительные заболевания. Сложность еще и в том, что насморк у ребенка нельзя лечить также, как у взрослых, и не всегда он возникает из-за вирусов и инфекций. 

Читайте в материале Фактов ICTV о том, как лечить насморк у ребенка, и все об особенностях этого заболевания у детей. 

Что такое насморк?

Это воспаление слизистой оболочки носа, которое является не самостоятельным заболеванием, а симптомом различных воспалительных процессов. 

Важно понять: слизь в носу есть всегда. Она вместе с волосками препятствует проникновению микробов и аллергенов в полость носа. Слизи становится больше, когда микробу все же удается проникнуть внутрь. Также происходит отек слизистой оболочки, из-за чего появляется заложенность носа. 

Почему возникает насморк?

В большинстве случаев причина насморка – инфекция, которая проявляется на фоне ринита, гриппа, ОРВИ. Сопутствующими факторами для этих заболеваний могут стать переохлаждение и слабый иммунитет.

Среди других причин: аллергия, механические травмы, полипы, аденоиды.

Как проявляется насморк у ребенка?

Симптомы следующие:

  • гнусавый голос;
  • дыхание открытым ртом;
  • зуд в носовых проходах;
  • обильное выделение слизи;
  • частое чихание;
  • ухудшение обоняния;
  • головная боль;
  • головокружение.

Насморк длится две недели – это нормально?

Лечение лишь облегчает симптомы, но не ускорит выздоровление. Поэтому насморк, который длится 2 недели – не повод для подключения антибиотиков. Исключение – острый бактериальный риносинусит, симптомы которого – температура выше 38°C более трех дней с обильными зелеными выделениями.

Зеленые сопли – повод для паники?

Согласно многочисленным исследованиям, цвет выделения не определяет заболевание. Насморк развивается постепенно, поэтому изначально имеет прозрачный цвет и лишь со временем появляется желтоватое и зеленоватое окрашивание, которое не обязательно указывает на инфекцию.

Чем лечить насморк у ребенка?

Лечение подбирается в зависимости от стадии заболевания: 

  • сосудосуживающие средства – уменьшают симптомы на 4-12 часов. Важно закапывать капли согласно возрастным рекомендациям в инструкции, а не на глаз. Также, чтобы не развилось привыкание, курс должен длиться не более 5 дней; 
  • гормональные средства – назначаются в случае тяжелых форм гормонального насморка. Эффект наступает постепенно. Не вызывают привыкания, но могут сопровождаться побочными эффектами; 
  • антибиотики – назначаются только, когда врач уверен, что причина – активность микробов; 
  • промывание солевым раствором или морской водой – наиболее безопасный способ, который меньше всего нравится детям. Эти жидкости разжижают слизь, смывают вирусы и микробы с поверхности слизистых, уменьшают отек; 
  • средства с эфирными маслами – безопасно борются с симптомами и причинами ринита. 

Какие особенности лечения насморка у грудничков?

Избавить грудничка от насморка сложнее, так как у него не до конца сформированы носовые ходы и пазухи. Кроме того, слуховая труба слишком короткая и широкая, поэтому через нее содержимое пазух часто попадает в среднее ухо, из-за чего развивается отит. К тому же грудничков запрещено лечить сильнодействующими средствами, да и сморкаться они не умеют. Поэтому лечить у них насморк должен только врач. 

 

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