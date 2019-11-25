Как лечить насморк у ребенка: все, что нужно знать родителям

Безобидный на первых порах насморк или ринит может перейти в гайморит, фронтит и прочие тяжелые воспалительные заболевания. Сложность еще и в том, что насморк у ребенка нельзя лечить также, как у взрослых, и не всегда он возникает из-за вирусов и инфекций.

Читайте в материале Фактов ICTV о том, как лечить насморк у ребенка, и все об особенностях этого заболевания у детей.