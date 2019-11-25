Что такое насморк?
Это воспаление слизистой оболочки носа, которое является не самостоятельным заболеванием, а симптомом различных воспалительных процессов.
Важно понять: слизь в носу есть всегда. Она вместе с волосками препятствует проникновению микробов и аллергенов в полость носа. Слизи становится больше, когда микробу все же удается проникнуть внутрь. Также происходит отек слизистой оболочки, из-за чего появляется заложенность носа.
Почему возникает насморк?
В большинстве случаев причина насморка – инфекция, которая проявляется на фоне ринита, гриппа, ОРВИ. Сопутствующими факторами для этих заболеваний могут стать переохлаждение и слабый иммунитет.
Среди других причин: аллергия, механические травмы, полипы, аденоиды.
Как проявляется насморк у ребенка?
Симптомы следующие:
- гнусавый голос;
- дыхание открытым ртом;
- зуд в носовых проходах;
- обильное выделение слизи;
- частое чихание;
- ухудшение обоняния;
- головная боль;
- головокружение.
Насморк длится две недели – это нормально?
Лечение лишь облегчает симптомы, но не ускорит выздоровление. Поэтому насморк, который длится 2 недели – не повод для подключения антибиотиков. Исключение – острый бактериальный риносинусит, симптомы которого – температура выше 38°C более трех дней с обильными зелеными выделениями.
Зеленые сопли – повод для паники?
Согласно многочисленным исследованиям, цвет выделения не определяет заболевание. Насморк развивается постепенно, поэтому изначально имеет прозрачный цвет и лишь со временем появляется желтоватое и зеленоватое окрашивание, которое не обязательно указывает на инфекцию.
Чем лечить насморк у ребенка?
Лечение подбирается в зависимости от стадии заболевания:
- сосудосуживающие средства – уменьшают симптомы на 4-12 часов. Важно закапывать капли согласно возрастным рекомендациям в инструкции, а не на глаз. Также, чтобы не развилось привыкание, курс должен длиться не более 5 дней;
- гормональные средства – назначаются в случае тяжелых форм гормонального насморка. Эффект наступает постепенно. Не вызывают привыкания, но могут сопровождаться побочными эффектами;
- антибиотики – назначаются только, когда врач уверен, что причина – активность микробов;
- промывание солевым раствором или морской водой – наиболее безопасный способ, который меньше всего нравится детям. Эти жидкости разжижают слизь, смывают вирусы и микробы с поверхности слизистых, уменьшают отек;
- средства с эфирными маслами – безопасно борются с симптомами и причинами ринита.
Какие особенности лечения насморка у грудничков?
Избавить грудничка от насморка сложнее, так как у него не до конца сформированы носовые ходы и пазухи. Кроме того, слуховая труба слишком короткая и широкая, поэтому через нее содержимое пазух часто попадает в среднее ухо, из-за чего развивается отит. К тому же грудничков запрещено лечить сильнодействующими средствами, да и сморкаться они не умеют. Поэтому лечить у них насморк должен только врач.