Всегда ли температура – это плохо?
Высокая температура у ребенка – это, в большинстве случаев, хорошо, так как она является побочным эффектом борьбы иммунитета с вирусом с перевесом в пользу иммунной системы. Когда же родители сбивают температуру раньше времени, они мешают иммунитету ребенка бороться с вирусом.
Когда нужно сбивать температуру?
Одни педиатры считают, что температуру не нужно сбивать, пока она ниже 38°С. Между 38 и 39°С принимается решение сбивать температуру или нет. А вот 39°С и более – высокая температура у ребенка, которую однозначно нужно сбивать, применяя одновременно обтирание и жаропонижающие средства.
Другие педиатры склоняются к тому, что решение необходимо принимать, исходя из самочувствия ребенка. Некоторые дети ведут себя активно даже при 39 градусах, а другие – вялые и капризничают уже при 37,5. Если ребенку явно плохо, стоит сбить температуру, чтобы дать организму передышку.
Однако мнение медиков сходится в том, что детям до трех месяцев нужно снижать температуру, начиная с 38°С.
Как сбить температуру у ребенка народными методами?
Чтобы снизить температуру тела, нужно обтирать малыша прохладной водой – под коленками, на локтевых сгибах, на стопах, на висках. На лоб можно положить полотенце, смоченное в воде.
При этом важно, чтобы ребенок потел, а для этого ему нужно давать много жидкости: чай, сок, морс, настой шиповника. Если малыш на грудном вскармливании, продолжайте давать ему грудь.
Чем сбить температуру у ребенка, если народные методы не помогли?
Педиатры чаще всего назначают препараты на основе парацетамола и ибупрофена. Лекарства с этими действующими веществами выпускаются в форме таблеток, сиропа и ректальных свечей. Детям до 1 года преимущественно назначают свечи, дошкольникам – сироп, а школьникам – таблетки.
Что касается дозировки, то она зависит от веса ребенка, поэтому, чтобы избежать передозировки, жаропонижающие средства должен назначать врач.
Когда должна снизиться температура?
Не стоит ждать мгновенного эффекта. Обычно после приема лекарства результат заметен спустя 30-40 минут, максимум – через 2 часа.
С каким интервалом чередовать препараты?
Между приемом ибупрофена нужно делать перерыв минимум 6 часов, парацетамола – 4 часа. Не рекомендуется давать препараты одновременно.
Что делать, если начались судороги?
Положите ребенка на бок, обеспечьте доступ кислорода, расстегнув одежду. Если есть рвотные массы, освободите от них дыхательные пути и вызовите скорую помощь.