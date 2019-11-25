Одни педиатры считают, что температуру не нужно сбивать, пока она ниже 38°С. Между 38 и 39°С принимается решение сбивать температуру или нет. А вот 39°С и более – высокая температура у ребенка, которую однозначно нужно сбивать, применяя одновременно обтирание и жаропонижающие средства.

Другие педиатры склоняются к тому, что решение необходимо принимать, исходя из самочувствия ребенка. Некоторые дети ведут себя активно даже при 39 градусах, а другие – вялые и капризничают уже при 37,5. Если ребенку явно плохо, стоит сбить температуру, чтобы дать организму передышку.

Однако мнение медиков сходится в том, что детям до трех месяцев нужно снижать температуру, начиная с 38°С.