На страницах New York Times разгорелась дискуссия о возможных запретах на электронные сигареты в отдельных штатах США.

New York Times опубликовала статью, в которой проанализировала вероятные негативные результаты введения анонсированных ранее законодательных запретов на электронные сигареты (прежде всего, с вкусовыми добавками) в отдельных штатах и городах США – например, в Массачуссетсе и некоторых городах Калифорнии.

В частности, газета указала главный негатив запретов: они заставят курильщиков выбирать между традиционными сигаретами (которые остаются широко доступными, хотя они более опасны, чем электронные) и товарами для вейпинга черного рынка (недавнюю вспышку травм легких у вейперов связывают именно с товарами черного рынка).

Газета призвала регуляторные органы вместо запретов на электронные сигареты применять к ним такое же регулирование, как к обычным сигаретам.

На данный тезис отреагировали в компании Филип Моррис Интернешнл. Генеральный директор компании Андре Каланцопулос обратился с письмом к New York Times, которое также было опубликовано на страницах газеты.

В целом, разделяя предложенные New York Times аргументы и подходы, в Филип Моррис Интернешнл заявили, что к разным табачным изделиям необходим разный регуляторный и налоговый подход – в зависимости от уровня риска продукции.

– В сегодняшних дебатах мы забываем о 40 млн американцев, которые курят. Лучшее, что они могут сделать – это бросить курить. Но реальность такова, что многие этого не сделают. Мы не можем игнорировать их и их право переключиться на менее вредные альтернативы по сравнению с курением обычных сигарет, – заявил Андре Каланцопулос.

По его словам, использование технологий, таких как электронные сигареты и системы нагревания табака, – это огромный шанс для резкого снижения уровня курения.

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– Из опыта других стран мы знаем, как переключить взрослых курильщиков на менее вредные альтернативы, при этом не вовлекая в вейпинг молодежь, которая не курит, – объясняет Андре Каланцопулос.

New York Times в своей публикации также упоминала позитивные примеры использования электронных сигарет для снижения уровня курения, в частности опыт Великобритании.

Там удалось сделать электронные сигареты доступными именно для взрослых, которые не смогли бросить курить обычные сигареты. Показательно, что в Британии не возникло проблемы вейпинг-зависимости среди молодежи.

Эксперты связывают эти успехи с системой регулирования электронных сигарет в Великобритании. Там упаковка и реклама строго регулируются – запрещены яркие, красочные этикетки или рекламные кампании, ориентированные на подростков. И содержание никотина ограничено законами.

В США, где нет таких ограничений, электронные сигареты часто содержат в два раза больше никотина, чем в Британии.

Гендиректор Филип Моррис Интернешнл Андре Каланцопулос призвал американских чиновников к взвешенному диалогу, основанному на фактах, научных исследованиях и регуляторных практиках, а не на эмоциях, страхе и распространении мифов.

Именно такой диалог, а не запреты, сможет помочь радикально снизить курение в США и других странах.