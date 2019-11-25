Глава Минздрава Зоряна Скалецкая отметила, что повысить уровень вакцинации среди взрослого населения поможет информационная поддержка и повышение осведомленности.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая отметила, что уровень вакцинированных среди взрослых сможет поднять осведомленность населения в этом вопросе.

По ее словам, сознательные граждане должны иметь свою зону ответственности во всем, в частности, что касается собственного здоровья.

– Складывается такое впечатление, если мы не имеем жесткой системы ответственности, то у нас не все хотят выполнять свои обязанности. Мы не можем кнутом всех заставлять. Я думаю, что этот вопрос осведомленности и ответственности за свое здоровье. Это касается не только вакцинации, а и употребления алкоголя и табака, – заявила Скалецкая в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

Она добавила, что если государство заставит делать прививки, то это не изменить ситуацию с другими проблемами со здоровьем.

– Если мы говорим о Германии, то там есть система страхования. Собственно она базируется на доступе к медицинской помощи. В таких странах очень легко делают – привязка страхования в своевременной вакцинации, – рассказала глава Минздрава.

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То есть люди не могут рассчитывать на страхование и оказание медицинской помощи без получения вакцины.

– Если на детей мы имеем рычаги влияния через посещение школы, то на взрослых такого влияния нет. Поэтому мы должны больше думать об информационных компаниях и образовании, чтобы повысить уровень осведомленности среди взрослого населения, – подытожила министр.

Ранее Факты ICTV писали, что сейчас Украина располагает достаточным количеством сывороток от дифтерии для того, чтобы справиться с зафиксированными случаями заболевания.