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Факты / Lifestyle

Сколько чашек кофе опасно пить в день

Ежедневное употребление шести и больше чашек кофе создает серьезные риски для здоровья.

Кава

Ученые из Университета Южной Австралии проанализировали, как количество употребленного кофе влияет на здоровье человека.

После изучения данных приблизительно 350 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет они пришли к выводу, что употребление шести и больше чашек кофе в день увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний до 22%.

По словам ученых, большое количество кофеина повышает нагрузку на сердце, увеличивает артериальное давление и делает людей более нервными.

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Однако умеренное употребление кофе оказывает положительное влияние на организм.

К слову, ученые рассказали, что частое употребление алкоголя опаснее больших доз спиртного, выпитого за один раз.

Источник: Focus Online

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