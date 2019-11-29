Люди, которые регулярно просматривают порно, часто сталкиваются с повреждениями префронтальной коры.

Аспирант-нейробиолог и исследователь из канадского Университета Лаваля Рэйчел Энн Бар доказала, что просмотр порно разрушает важный участок мозга, возвращая его обратно в ювенильный состояние

Нейробиологи утверждают, что просмотр такого контента разрушает префронтальную кору головного мозга, которая полностью развивается только во взрослом возрасте.

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Именно эта зона контролирует мораль, силу воли и импульсы. Исследовательница отмечает, что порно может заставлять зрителей испытывать трудности с эмоциями и импульсами, что способно спровоцировать компульсивное поведение и заставить его принимать неправильные решения.

– Це відео для дорослих, але його перегляд переводить мозок людини у більш підлітковий стан, – наводить такий парадокс нейробіолог.

Напомним, в США девушка, которая выросла в религиозной семье и занимала пост проповедницы в церкви, стала порноактрисой.

Источник: MedikForum