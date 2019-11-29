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Факты / Lifestyle

Что делать, если у ребенка болит ухо: руководство к действию

Часто мамы не знают, что делать, если у ребенка болит ухо, и как его успокоить. Ситуация усугубляется, когда малыш еще слишком маленький, чтобы сказать о своей проблеме. А ведь именно в возрасте до года дети наиболее подвержены ушным инфекциям.

Что делать, если у ребенка болит ухо: руководство к действию

Впрочем, сколько бы ни было лет ребенку, нельзя игнорировать боль в ухе, так как это грозит воспалением органа слуха и развитием отита. Факты ICTV разобрались, как предотвратить осложнения и что делать, если у ребенка болит ухо. 

Какими должны быть первые действия? 

Осмотрите ухо малыша, возможно, там застрял инородный предмет. Если он находится близко к выходу, попробуйте вынуть его самостоятельно. Постарайтесь не усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к врачу, если сомневаетесь в своих действиях. 

Возможно, помимо боли, есть другие симптомы. Температура может указывать на инфекцию и вирусное заболевание, а покраснения – на травму или укус насекомого. 

В чем причина боли? 

Причины могут быть внешние и внутренние.

Ко внешним причинам боли в ухе у детей относят: 

  • купание и ныряние в прохладной воде;
  • поездка в транспорте с открытыми окнами; 
  • инородный предмет в ухе; 
  • ушиб или травма; 
  • укус насекомого; 
  • нахождение под кондиционером;
  • потребление холодных напитков. 

Ко внутренним: 

  • инфекция, средний отит; 
  • грибок; 
  • воспаление слизистой оболочки; 
  • осложнение после простуды или насморка; 
  • опухоль; 
  • повышенное или пониженное давление. 

Нужно ли вызывать скорую? 

Следует немедленно вызвать скорую помощь, если: 

  • наблюдаются симптомы инфекции уха: плач, лихорадка, ребенок держится за ухо или ударяет по нему руками; 
  • есть жалобы на сильную боль; 
  • держится температура выше 38℃;
  • ухо опухло, из него вытекает жидкость. 

При таких симптомах вас, скорее всего, отправят в стационар. 

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Но даже если опасных симптомов нет, все равно следует сообщить педиатру о текущей ситуации. Врач поставит точный диагноз и назначит правильное лечение. 

Как помочь ребенку до приезда педиатра? 

Вы можете облегчить состояние малыша следующим образом: 

  • приложите к уху теплый компресс. Можно немного подогреть соль на сковороде и засыпать ее в тканевый мешочек или носок. А затем приложите к уху;
  • дайте болеутоляющее. Детям старше шести месяцев можно давать безрецептурные препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Придерживайтесь рекомендаций в инструкции. Также учтите, что аспирин нельзя давать детям младше 14 лет;
  • сбейте температуру, если она высокая; 
  • когда у ребенка болит ухо, чаще поите его жидкостью: водой, чаем, морсом, соком. Глотание может облегчить боль. 

Чего категорически нельзя делать?

Вы можете навредить ребенку, если будете: 

  • греть ухо, из которого уже начались гнойные и другие выделения; 
  • давать антибиотики, если они не прописаны врачом;
  • капать капли, не назначенные врачом;
  • оставлять компрессы более чем на три часа. 

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Фото: Dreamstime

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