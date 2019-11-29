Часто мамы не знают, что делать, если у ребенка болит ухо, и как его успокоить. Ситуация усугубляется, когда малыш еще слишком маленький, чтобы сказать о своей проблеме. А ведь именно в возрасте до года дети наиболее подвержены ушным инфекциям.

Впрочем, сколько бы ни было лет ребенку, нельзя игнорировать боль в ухе, так как это грозит воспалением органа слуха и развитием отита. Факты ICTV разобрались, как предотвратить осложнения и что делать, если у ребенка болит ухо.

Какими должны быть первые действия?

Осмотрите ухо малыша, возможно, там застрял инородный предмет. Если он находится близко к выходу, попробуйте вынуть его самостоятельно. Постарайтесь не усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к врачу, если сомневаетесь в своих действиях.

Возможно, помимо боли, есть другие симптомы. Температура может указывать на инфекцию и вирусное заболевание, а покраснения – на травму или укус насекомого.

В чем причина боли?

Причины могут быть внешние и внутренние.

Ко внешним причинам боли в ухе у детей относят:

купание и ныряние в прохладной воде;

поездка в транспорте с открытыми окнами;

инородный предмет в ухе;

ушиб или травма;

укус насекомого;

нахождение под кондиционером;

потребление холодных напитков.

Ко внутренним:

инфекция, средний отит;

грибок;

воспаление слизистой оболочки;

осложнение после простуды или насморка;

опухоль;

повышенное или пониженное давление.

Нужно ли вызывать скорую?

Следует немедленно вызвать скорую помощь, если:

наблюдаются симптомы инфекции уха: плач, лихорадка, ребенок держится за ухо или ударяет по нему руками;

есть жалобы на сильную боль;

держится температура выше 38℃;

ухо опухло, из него вытекает жидкость.

При таких симптомах вас, скорее всего, отправят в стационар.

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Но даже если опасных симптомов нет, все равно следует сообщить педиатру о текущей ситуации. Врач поставит точный диагноз и назначит правильное лечение.

Как помочь ребенку до приезда педиатра?

Вы можете облегчить состояние малыша следующим образом:

приложите к уху теплый компресс. Можно немного подогреть соль на сковороде и засыпать ее в тканевый мешочек или носок. А затем приложите к уху;

дайте болеутоляющее. Детям старше шести месяцев можно давать безрецептурные препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Придерживайтесь рекомендаций в инструкции. Также учтите, что аспирин нельзя давать детям младше 14 лет;

сбейте температуру, если она высокая;

когда у ребенка болит ухо, чаще поите его жидкостью: водой, чаем, морсом, соком. Глотание может облегчить боль.

Чего категорически нельзя делать?

Вы можете навредить ребенку, если будете:

греть ухо, из которого уже начались гнойные и другие выделения;

давать антибиотики, если они не прописаны врачом;

капать капли, не назначенные врачом;

оставлять компрессы более чем на три часа.

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