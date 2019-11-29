Часто мамы не знают, что делать, если у ребенка болит ухо, и как его успокоить. Ситуация усугубляется, когда малыш еще слишком маленький, чтобы сказать о своей проблеме. А ведь именно в возрасте до года дети наиболее подвержены ушным инфекциям.
Впрочем, сколько бы ни было лет ребенку, нельзя игнорировать боль в ухе, так как это грозит воспалением органа слуха и развитием отита. Факты ICTV разобрались, как предотвратить осложнения и что делать, если у ребенка болит ухо.
Какими должны быть первые действия?
Осмотрите ухо малыша, возможно, там застрял инородный предмет. Если он находится близко к выходу, попробуйте вынуть его самостоятельно. Постарайтесь не усугубить ситуацию. Лучше обратитесь к врачу, если сомневаетесь в своих действиях.
Возможно, помимо боли, есть другие симптомы. Температура может указывать на инфекцию и вирусное заболевание, а покраснения – на травму или укус насекомого.
В чем причина боли?
Причины могут быть внешние и внутренние.
Ко внешним причинам боли в ухе у детей относят:
- купание и ныряние в прохладной воде;
- поездка в транспорте с открытыми окнами;
- инородный предмет в ухе;
- ушиб или травма;
- укус насекомого;
- нахождение под кондиционером;
- потребление холодных напитков.
Ко внутренним:
- инфекция, средний отит;
- грибок;
- воспаление слизистой оболочки;
- осложнение после простуды или насморка;
- опухоль;
- повышенное или пониженное давление.
Нужно ли вызывать скорую?
Следует немедленно вызвать скорую помощь, если:
- наблюдаются симптомы инфекции уха: плач, лихорадка, ребенок держится за ухо или ударяет по нему руками;
- есть жалобы на сильную боль;
- держится температура выше 38℃;
- ухо опухло, из него вытекает жидкость.
При таких симптомах вас, скорее всего, отправят в стационар.
Читайте: Как и при каких условиях научить детей чистить зубы
Но даже если опасных симптомов нет, все равно следует сообщить педиатру о текущей ситуации. Врач поставит точный диагноз и назначит правильное лечение.
Как помочь ребенку до приезда педиатра?
Вы можете облегчить состояние малыша следующим образом:
- приложите к уху теплый компресс. Можно немного подогреть соль на сковороде и засыпать ее в тканевый мешочек или носок. А затем приложите к уху;
- дайте болеутоляющее. Детям старше шести месяцев можно давать безрецептурные препараты с парацетамолом или ибупрофеном. Придерживайтесь рекомендаций в инструкции. Также учтите, что аспирин нельзя давать детям младше 14 лет;
- сбейте температуру, если она высокая;
- когда у ребенка болит ухо, чаще поите его жидкостью: водой, чаем, морсом, соком. Глотание может облегчить боль.
Чего категорически нельзя делать?
Вы можете навредить ребенку, если будете:
- греть ухо, из которого уже начались гнойные и другие выделения;
- давать антибиотики, если они не прописаны врачом;
- капать капли, не назначенные врачом;
- оставлять компрессы более чем на три часа.
Ранее Факты ICTV писали, какие признаки ветрянки у детей и о ее последствиях. Вирус ветрянки передается воздушно-капельным и контактным путем и является очень заразным. Из-за этого у детей, которые посещают детский сад или школу, практически нет шансов не заболеть.