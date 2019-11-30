Периодичнись сексуальной жизни – это личный выбор каждого, однако есть мнение, что воздержание от секса имеет определенные последствия. Как ограничение интима влияет на человека, читайте в материале Фактов ICTV.

Воздержание от секса имеет несколько негативных последствий для человека. Об этом свидетельствуют многочисленные научные исследования. Так к чему же может привести отсутствие интима в жизни?

Снижение уровня эндорфинов

Секс и оргазм высвобождают эндорфины – гормоны радости и блаженства. А отсутствие интима приводит к понижению их уровня в организме и, как следствие, к стрессу.

Подобный эффект можно наблюдать, когда человек перестает заниматься спортом.

Снижение тонуса интимных мышц

К такому выводу пришли ученые в 2008 году в ходе исследования, которое потом опубликовали в Американском журнале медицины. Они доказали, что мужчины, у которых раз в неделю был секс, в два раза меньше подвержены эректильной дисфункции по сравнению с теми, у кого интим был реже.

Другие ученые изучали более 900 мужчин в возрасте от 55 до 75 лет и пришли к выводу, что регулярный секс может защитить от эректильной дисфункции в более зрелом возрасте.

Помните, что любая сексуальная активность поддерживает здоровье интимных мышц.

Проблемы с сердцем

Исследование, опубликованное в Американском журнале кардиологии в 2010 году, связывает воздержание с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний. Это, конечно, не доказывает, что секс предотвращает сердечные заболевания, но еще лишний раз подчеркивает важность этой сферы жизни.

Снижение иммунитета

Отсутствие секса делает человека потенциально более уязвимыми к простудам, гриппу и другим вирусам. Прикосновения, возбуждение и оргазм снижают уровень стресса, тем самым активируют защитные функции клеток вашего организма.

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Падает уверенность в себе

Воздержание от плотских утех не лучшим образом отражается на нашем эмоциональном фоне. Это вызывает разрушительные чувства беспокойства, смущения и осуждения себя.

Когда женщины обеспокоены тем, что у них слишком мало секса, они часто обвиняют себя в том, что делают что-то не так. Если такие периоды затягиваются, это может повлиять на уверенность в себе и желание общаться.

К слову, ранее мы писали про 5 признаков того, что у женщины нет секса.