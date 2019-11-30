Зацикленность мужчин на работе и бизнесе часто приводит к тому, что усталость препятствует нормальной сексуальной жизни. Вернуть секс в повседневную жизнь помогут простые советы.

Если соблюдать определенные правила, то секс можно сделать регулярным.

1. Спонтанность. Не дожидайтесь окончания рабочего дня. Можете заняться сексом во время обеденного перерыва. Порадуйте своего партнера – забегите к нему в офис.

2. Утренний секс. После утренней чашки чая, вернитесь в постель и займитесь сексом. Такое начало утра поможет начать день с “правильной ноги”.

3. Совместный душ. Чтобы не тонуть в рутине, нужно поддерживать в отношениях страсть. Совместный душ поможет сохранить прикасания и физическую близость. К тому же, душ с партнером может сэкономить воду.

4. Секс по телефону. Такой творческий и нестандартный вид секса можно позволить себе на протяжении всего дня. После откровенного разговора партнер вряд ли задержится на работе.

5. Сексуальная переписка. Стесняетесь говорить с партнером о сексе? Напишите “грязное” сообщение. Сексуальная переписка или отправка интимных фотографий могут разжечь страсть.

6. Секс вне спальни. Секс на лестничном пролете, в туалете ресторана или кабинке магазина внесут разнообразие в интимную жизнь. Главное – включить воображение.

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7. Страстный поцелуй. Без страстных поцелуев и ласк любой секс превратится в механический акт. Ласкайте и целуйте своего партнера, демонстрируя ему всю глубину своих чувств.

8. Самоудовлетворение. Обеденный перерыв с сексом, но без партнера — отличный способ снять стресс на работе и пошатнуть вашу рутину.

9. Исследование секса. Даже в сексе нужно саморазвитие. Почитайте статьи о сексе, попробуйте с партнером новые техники и позы. Исследуйте язык любви вместе.

10. Массаж. Делайте партнеру в постели массаж, наслаждаясь сексуальными прикосновениями друг друга.

11. Делайте то, что вы делали в начале отношений. Если между вами иссякает романтика, сходите с любимой на свидание, позавтракайте в постели, организуйте романтический уикенд или познакомьтесь заново в каком-то баре. Это поможет поддерживать искру в отношениях.

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Источник: GoRabbit