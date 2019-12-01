Примерно у четверти подростков наблюдается психологическая ломка, если у них исчезает доступ к смартфонам.

Британские ученые из Королевского Лондонского колледжа проанализировали 41 исследование касательно использования смартфонов подростками .

Они пришли к выводу, что 23% из 42 тыс. участников исследования испытывают беспокойство, когда смартфона нет рядом, а также не контролируют то, сколько времени они используют гаджет.

Подобная зависимость может мешать обычному жизни, вызывать панику и тревожность.

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Ученые рассказали, что девушки в возрасте 17-19 лет имеют большую зависимость от смартфонов, чем юноши. Парни более зависимы от видеоигр, а девушки проводят много времени в соцсетях.

Исследователи считают, что зависимость подростков от гаджетов формируется из-за стресса, подавленного настроения, недосыпания и проблем в школе.

К слову, ученые считают, что соцсеть Instagram несет наибольшую угрозу для психического здоровья молодежи.