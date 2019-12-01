Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. О популярных мифах, связанных с болезнью, читайте в материале Фактов ICTV.

Вирус иммунодефицита человека по-прежнему является проблемой общемирового масштаба. ВИЧ невозможно определить по внешнему виду. Специалисты утверждают, что каждый второй ВИЧ-инфицированный человек не догадывается о своей болезни.

Главная цель Всемирного дня борьбы со СПИДом – привлечь внимание общества к этой проблеме. К сожалению, многие люди до сих пор считают, что ВИЧ-инфицированные опасны для всего общества.

Чтобы опровергнуть такое мнение, мы разобрали для вас самые популярные мифы про ВИЧ и СПИД.

ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании

ВИЧ не передается через слюну, мокроту, слезы, пот или мочу. Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия.

Заразиться можно через бытовые предметы: посуду, одежду, телефон, унитаз

Заразиться так невозможно, как и через пищу, которую приготовил ВИЧ-инфицированный человек.

Оральный секс не может быть причиной заражения

Любой сексуальный контакт (анальный, вагинальный, оральный) без презерватива может стать причиной заражения.

Презервативы не защитят от инфицирования

Мужские латексные презервативы являются надежным способом защиты от ВИЧ-инфекции у женщин и мужчин. Они на 85% защищают от болезней, передающихся половым путем.

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ВИЧ не передается от матери к ребенку

ВИЧ передается во время беременности, родов и грудного вскармливания от инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

ВИЧ нельзя подхватить в салонах красоты

Любые инструменты, которые используют несколько раз для инъекций, пирсинга, татуировок, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер качественно простерилизовал инструменты.

ВИЧ можно подхватить через укусы насекомых

Животные не могут переносить вирус иммунодефицита, поэтому заразиться через укусы комаров, мух, клопов, собак и диких животных невозможно.

Раньше мы писали о том, что в Украине более 100 тыс. ВИЧ-позитивных людей, которые способны вести нормальный образ жизни.