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Факты / Lifestyle / Здоровье

Передается через оральный секс, презервативы и кашель – 7 мифов о СПИДе

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. О популярных мифах, связанных с болезнью, читайте в материале Фактов ICTV.

ВІЛ

Вирус иммунодефицита человека по-прежнему является проблемой общемирового масштаба. ВИЧ невозможно определить по внешнему виду. Специалисты утверждают, что каждый второй ВИЧ-инфицированный человек не догадывается о своей болезни.

Главная цель Всемирного дня борьбы со СПИДом – привлечь внимание общества к этой проблеме. К сожалению, многие люди до сих пор считают, что ВИЧ-инфицированные опасны для всего общества.

Чтобы опровергнуть такое мнение, мы разобрали для вас самые популярные мифы про ВИЧ и СПИД.

  • ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании

ВИЧ не передается через слюну, мокроту, слезы, пот или мочу. Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия.

  • Заразиться можно через бытовые предметы: посуду, одежду, телефон, унитаз

Заразиться так невозможно, как и через пищу, которую приготовил ВИЧ-инфицированный человек.

  • Оральный секс не может быть причиной заражения

Любой сексуальный контакт (анальный, вагинальный, оральный) без презерватива может стать причиной заражения.

  • Презервативы не защитят от инфицирования

Мужские латексные презервативы являются надежным способом защиты от ВИЧ-инфекции у женщин и мужчин. Они на 85% защищают от болезней, передающихся половым путем.

Читайте: Анонимно и бесплатно: где в Киеве сдать тест на ВИЧ

  • ВИЧ не передается от матери к ребенку

ВИЧ передается во время беременности, родов и грудного вскармливания от инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические средства.

  • ВИЧ нельзя подхватить в салонах красоты

Любые инструменты, которые используют несколько раз для инъекций, пирсинга, татуировок, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер качественно простерилизовал инструменты.

  • ВИЧ можно подхватить через укусы насекомых

Животные не могут переносить вирус иммунодефицита, поэтому заразиться через укусы комаров, мух, клопов, собак и диких животных невозможно.

Раньше мы писали о том, что в Украине более 100 тыс. ВИЧ-позитивных людей, которые способны вести нормальный образ жизни.

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