1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Что такое ВИЧ и СПИД и какое между ними различие – читайте на Фактах ICTV.

Что такое ВИЧ и что такое СПИД – вопросы, которые волнуют многих людей, несмотря на огромное количество информации, просветительских и диагностических мероприятий, которые регулярно проводят общественные и медицинские организации во всех странах мира.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена ВОЗ в 1988 году, чтобы повысить осведомленность людей относительно данного заболевания.

Факты ICTV разобрались, какая разница между ВИЧ и СПИДом.

Что такое ВИЧ?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является одним из самых опасных для организма вирусов.

Он поражает иммунную систему человека, которая предназначена для защиты организма от инфекций.

После заражения развивается симптоматика болезни, которая схожа с простудой. У человека повышается температура, увеличиваются лимфатические узлы, появляются боль в горле, красные пятна на коже, понос. Подобное недомогание быстро проходит, а иногда эти признаки бывают очень слабовыраженными и могут остаться незамеченными.

Несколько лет ВИЧ может совсем не проявляться, но при этом понемногу размножаться за счет лимфоцитов и уничтожать организм.

Внешне обнаружить ВИЧ можно только по увеличенным лимфатическим узлам.

Читайте: Анонимно и бесплатно: где в Киеве сдать тест на ВИЧ

Что такое СПИД?

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) является конечной и самой тяжелой стадией развития ВИЧ-инфекции.

Незаметное развитие и размножение ВИЧ в организме в течение нескольких лет приводит к развитию иммунодефицита. Это означает, что иммунная система человека полностью уничтожена и любая инфекция, вирус или болезнь может привести к летальному исходу, потому что у организма больше нет возможности бороться.

В итоге у больного СПИДом развивается множество тяжелых болезней, от которых он погибает.

Напомним, ученые из США впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Исследования показали, что новый штамм является частью группы M версии ВИЧ-1 вирусных подтипов. Именно она вызывает глобальную эпидемию ВИЧ.