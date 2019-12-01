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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом

1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Чтобы уберечься от СПИДа, не обязательно отказываться от секса. Стоит лишь помнить о контрацепции и регулярно использовать презервативы.

Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом

Заразиться ВИЧ можно через контакт здорового человека с инфицированной спермой или влагалищным секретом. Такой путь передачи инфекции является самым распространенным.

Однако важно помнить, что презервативы снизят риск передачи ВИЧ только при условии, если они будут хорошего качества.

Читайте: ВИЧ и СПИД: в чем разница

Не забывайте пользоваться ими постоянно. Это не только придаст вам уверенности, но и поможет сберечь здоровье.

К слову, заразиться ВИЧ можно даже во время орального секса. Факты ICTV собрали 7 мифов о СПИДе для тех, кто хочет знать о болезни больше.

Фото: Dreamstime

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