1 декабря во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом. Чтобы уберечься от СПИДа, не обязательно отказываться от секса. Стоит лишь помнить о контрацепции и регулярно использовать презервативы.
Заразиться ВИЧ можно через контакт здорового человека с инфицированной спермой или влагалищным секретом. Такой путь передачи инфекции является самым распространенным.
Однако важно помнить, что презервативы снизят риск передачи ВИЧ только при условии, если они будут хорошего качества.
Читайте: ВИЧ и СПИД: в чем разница
Не забывайте пользоваться ими постоянно. Это не только придаст вам уверенности, но и поможет сберечь здоровье.
К слову, заразиться ВИЧ можно даже во время орального секса. Факты ICTV собрали 7 мифов о СПИДе для тех, кто хочет знать о болезни больше.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+