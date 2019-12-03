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Факты / Lifestyle

Гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью

2 декабря в Киеве выпал снег и ожидается гололед. В такой период очень легко получить травму. Как уберечь себя во время гололеда – читайте на Фактах ICTV.

Ожеледь

В Киеве выпал снег, а температура воздуха начинает свои “перепады”, которые способствуют появлению гололеда.

В этот период становится опасным передвижение по улицам и без специальных знаний не обойтись.

Факты ICTV составили список правил подготовки и поведения в гололед.

1. Заранее сделайте на подошвы и каблуки так называемые ледоступы. Есть несколько способов: прикрепите на каблуки перед выходом из дома кусок поролона или лейкопластыря; натрите наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву; или намажьте подошву клеем Момент и поставьте обувь на песок.

2. Лучше покупать обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

3. Ходить нужно не спеша, наступая на всю подошву.

4. Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов.

5. Обходите металлические крышки люков. Как правило, они покрыты льдом.

6. Не перебегайте дорогу во время снегопада и в гололед. Помните, что в этот период значительно увеличивается тормозной путь машины, и падение перед автомобилем, который движется, приводит как минимум к увечьям, а, возможно, и к гибели.

7. Очень опасны прогулки в гололедицу в нетрезвом состоянии.

8. Держитесь подальше от домов – ближе к середине тротуара, чтобы на вас не упала сосулька.

9. Если вы упали и спустя некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, если образовались опухоли – срочно обратитесь в травмпункт, иначе могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

Читайте: Как не буксовать на снегу и на льду: 5 правил вождения зимой

К слову, в Киеве в период с 14 ноября по 2 декабря из-за гололеда травмировалось 853 взрослых человека и 98 детей. При этом только за вчерашний день травмы получили 74 человека.

В Киеве работают 13 травмпунктов, куда можно обратиться за помощью.

Гололед: как не упасть и куда обращаться за помощью / 3 фотографии

Напомним, снег в Киеве пошел вечером 2 декабря. На дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации.

Фото: Dreamstime

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