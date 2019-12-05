Агональным состоянием или агонией называют одну из последних стадий процесса смерти человека.
Агональное сотояние – это последняя стадия процесса смерти человека.
Во время агонального состояния (агонии) в организме активизируются компенсаторные механизмы, с помощью которых он пытается побороть угасание жизни.
Чаще всего после агонального состояния следует смерть человека, поскольку оно является одной из последних стадий процесса угасания жизни.
Предсмертная агония – признаки:
- потеря сознания;
- расширение зрачков глаза;
- исчезновение болевой чувствительности;
- угасание реакции зрачков на свет;
- редкое, хриплое дыхание;
- широко открытый рот;
- возможное появление пены у рта;
- судороги;
- непроизвольное мочеиспускание, дефикация.
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Длительность предагонального состояния
Длится агональное состояния около 5-6 минут, однако в некоторых случаях – до 15-30 минут.
Что делать, когда у человека предсмертная агония
Действия для спасения человека в таком состоянии разнятся в зависимости от того, что привело к агонии. Однако, в большинстве случаев, стоит поручить это дело медикам.
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