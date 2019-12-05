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Факты / Lifestyle

Агональное состояние: что это такое и какие признаки

Агональным состоянием или агонией называют одну из последних стадий процесса смерти человека.

Агонія

Агональное сотояние – это последняя стадия процесса смерти человека.

Во время агонального состояния (агонии) в организме активизируются компенсаторные механизмы, с помощью которых он пытается побороть угасание жизни.

Чаще всего после агонального состояния следует смерть человека, поскольку оно является одной из последних стадий процесса угасания жизни.

Предсмертная агония – признаки:

  • потеря сознания;
  • расширение зрачков глаза;
  • исчезновение болевой чувствительности;
  • угасание реакции зрачков на свет;
  • редкое, хриплое дыхание;
  • широко открытый рот;
  • возможное появление пены у рта;
  • судороги;
  • непроизвольное мочеиспускание, дефикация.

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Длительность предагонального состояния

Длится агональное состояния около 5-6 минут, однако в некоторых случаях – до 15-30 минут.

Что делать, когда у человека предсмертная агония

Действия для спасения человека в таком состоянии разнятся в зависимости от того, что привело к агонии. Однако, в большинстве случаев, стоит поручить это дело медикам.

К слову, Факты ICTV также писали о том, что такое пневмония и как с ней бороться.

Фото: Pixabay

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