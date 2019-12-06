Ученые из США разработали противозачаточное средство для женщин, которое потребуется принимать всего раз в месяц.

Американские ученые из Гарварда и Массачусетского технологического института провели успешные испытания на животных нового противозачаточного средства для женщин.

Контрацептив уникален тем, что его потребуется принимать всего раз в месяц.

Средство сделали в форме капсулы-звездочки, которая раскрывается в желудке и остается там благодаря своему размеру.

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Находясь в организме капсула будет выпускать гормоны, которые препятствуют овуляции. Через несколько недель от средства останется лишь пустая оболочка, которая покинет желудок.

По словам ученых, новый препарат не вызывает проблем с пищеварением. В ближайшие годы могут начать испытания противозачаточного на людях.

Новый препарат должен сильно облегчить жизнь женщинам, которые принимают контрацептивы.

Согласно статистике, около 50% женщин, которые принимают противозачаточные, иногда забывают выпить таблетку.

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