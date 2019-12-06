Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах

В Испании врачи оживили женщину, у которой сердце остановилось 6,5 часов до того.

Туристка из Великобритании попала к испанским врачам с Пиренейских гор, где ей на высоте более 2,5 тыс. метров стало плохо.

34-летняя женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, которые подтвердили отсутствие признаков жизни у британки. Температура ее тела составляла 18 градусов.

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Эвакуация туристки происходила с помощью вертолета. Женщину привезли в Барселону, где врачи начали реанимационные мероприятия. Через 6,5 часов после остановки, сердце женщины забилось снова.

То, что им удалось вернуть к жизни пострадавшую медики сами называют исключительным случаем.

Ранее Факты ICTV писали, что стремление китаянки сделать свою кожу более светлой привело к тому, что она сломала 10 ребер из-за сильного кашля.

Источник: Vanguardia