PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Грипп в Украине: ожидается две волны заболеваемости

В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ в Украине заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек, прогнозируют в Минздраве.

Грипп в Украине: ожидается две волны заболеваемости

В Центре общественного здоровья ожидают две волны подъема заболеваемости – в декабре 2019 и в конце января-начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Специалисты также рассчитали новый эпидемический порог интенсивности для текущего сезона – 476,7 на 100 тыс. Населения и спрогнозировали возможные показатели заболеваемости – от 4,8 до 6,7 млн человек.

Читайте: Что такое дифтерия и почему важна вакцинация

В то же время они отмечают, что превышение эпидемического порога заболеваемости не означает начало эпидемии гриппа.

И напоминают, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений.

Что делать, чтобы не заболеть гриппом, читайте на  Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска
В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска
вакцинація
В Украине обновили перечень противопоказаний для прививок
гончарук
Гончарук привился и поручил проверить, как хранят вакцины в Украине
Зоряна Скалецька
Не кнутом – как украинцев будут привлекать к вакцинации
вакцинация
Эпидемии дифтерии нет, вакцин достаточно – Скалецкая
Вакцинація
Дифтерия в Украине: в Минздраве не исключают риска эпидемии
дифтерія
Подтверждены 20 случаев дифтерии в Украине – Минздрав
щеплення, дифтерія, вакцинація
В 100 раз хуже кори: почему вспыхнула дифтерия и не поздно ли делать прививки
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка