Грипп в Украине: ожидается две волны заболеваемости

В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ в Украине заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек, прогнозируют в Минздраве.

В Центре общественного здоровья ожидают две волны подъема заболеваемости – в декабре 2019 и в конце января-начале февраля, с возможным пиком на четвертой неделе 2020 года.

Специалисты также рассчитали новый эпидемический порог интенсивности для текущего сезона – 476,7 на 100 тыс. Населения и спрогнозировали возможные показатели заболеваемости – от 4,8 до 6,7 млн человек.

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В то же время они отмечают, что превышение эпидемического порога заболеваемости не означает начало эпидемии гриппа.

И напоминают, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений.

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