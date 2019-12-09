Ученые назвали три этапа старения человека

Ученые пришли к выводу, что старение человека происходит в три этапа, которые приходятся на разный возраст.

Группа исследователей из Университета Стэнфорда изучила анализы крови более 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. Особое внимание они уделяли белкам плазмы крови.

Благодаря этому они смогли назвать три этапа старения человека, которые приходятся на 34, 60 и 78 лет.

Оказалось, что около 1,3 тыс. белков сильно отличались в зависимости от возраста донора. Но при этом уровень белка у отдельных людей мог держаться на одном уровне долгие годы, а затем сильно измениться.

Глобальные изменения наблюдались именно в 34, 60 и 78 лет, и в это же время должна происходить перестройка организма.

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Однако были и исключения, когда анализ крови участников исследования показывал более молодой возраст.

Ученные также определили, что мужчины и женщины стареют по-разному.

Исследователи надеются, что открытия помогут лучше понять процесс старения и то, какие изменения можно отложить или остановить.

К слову, ученым удалось найти вещество, которое замедляет старение человека.