Ученые назвали три этапа старения человека

Ученые пришли к выводу, что старение человека происходит в три этапа, которые приходятся на разный возраст.
Группа исследователей из Университета Стэнфорда изучила анализы крови более 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 95 лет. Особое внимание они уделяли белкам плазмы крови.
Благодаря этому они смогли назвать три этапа старения человека, которые приходятся на 34, 60 и 78 лет.
Оказалось, что около 1,3 тыс. белков сильно отличались в зависимости от возраста донора. Но при этом уровень белка у отдельных людей мог держаться на одном уровне долгие годы, а затем сильно измениться.
Глобальные изменения наблюдались именно в 34, 60 и 78 лет, и в это же время должна происходить перестройка организма.
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Однако были и исключения, когда анализ крови участников исследования показывал более молодой возраст.
Ученные также определили, что мужчины и женщины стареют по-разному.
Исследователи надеются, что открытия помогут лучше понять процесс старения и то, какие изменения можно отложить или остановить.
К слову, ученым удалось найти вещество, которое замедляет старение человека.