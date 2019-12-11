Серб пожертвовал яичко бесплодному брату

В Сербии врачи пересадили яичко мужчине, родившемуся без них, которое ему отдал брат-близнец.

В столице Сербии Белграде хирурги 36-летнему мужчине, появившемуся на свет без обоих яичек, пересадили одно, которое ему пожертвовал его брат-близнец.

У донора уже есть дети, поэтому он сделал так, дабы его брат смог стать отцом без ЭКО.

Читайте: Топ-5 продуктов, которые ухудшают потенцию

Операции проводились одновременно. Врачам необходимо было оперативно сшить между собой две артерии и две вены шириной менее двух миллиметров.

– Как только вы удаляете тестикулу у донора, отсчет времени начинает идти очень быстро, – рассказал эксперт в области микрохирургии Бранко Бойович, который учавствовал в операции.

Операция прошла успешно, риск отторжения органа сведен к минимуму.

К слову, это был лишь третий случай пересадки яичка во всем мире.

Ранее Факты ICTV писали, что в Испании врачи оживили женщину, у которой сердце остановилось 6,5 часов до того.