PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Серб пожертвовал яичко бесплодному брату

В Сербии врачи пересадили яичко мужчине, родившемуся без них, которое ему отдал брат-близнец.

Серб пожертвовал яичко бесплодному брату

В столице Сербии Белграде хирурги 36-летнему мужчине, появившемуся на свет без обоих яичек, пересадили одно, которое ему пожертвовал его брат-близнец.

У донора уже есть дети, поэтому он сделал так, дабы его брат смог стать отцом без ЭКО.

Читайте: Топ-5 продуктов, которые ухудшают потенцию

Операции проводились одновременно. Врачам необходимо было оперативно сшить между собой две артерии и две вены шириной менее двух миллиметров.

– Как только вы удаляете тестикулу у донора, отсчет времени начинает идти очень быстро, – рассказал эксперт в области микрохирургии Бранко Бойович, который учавствовал в операции.

Операция прошла успешно, риск отторжения органа сведен к минимуму.

К слову, это был лишь третий случай пересадки яичка во всем мире.

Ранее Факты ICTV писали, что в Испании врачи оживили женщину, у которой сердце остановилось 6,5 часов до того.

Источник: Metro

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Старіння
Ученые назвали три этапа старения человека
Одна таблетка раз в месяц – ученые создали новые противозачаточные для женщин
Одна таблетка раз в месяц – ученые создали новые противозачаточные для женщин
Агонія
Агональное состояние: что это такое и какие признаки
Смартфон
Около четверти подростков имеют зависимость от смартфонов – ученые
Анонимно и бесплатно: где в Киеве пройти тест на ВИЧ
Анонимно и бесплатно: где в Киеве пройти тест на ВИЧ
Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом
Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом
Просмотр порно имеет негативные последствия – ученые
Просмотр порно имеет негативные последствия – ученые
Что делать, если у ребенка болит ухо: руководство к действию
Что делать, если у ребенка болит ухо: руководство к действию
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка