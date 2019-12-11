Из Африки завезли. На Ровенщине зарегистрировали случай тропической малярии

У жителя Острожского района Ровенской области обнаружили тропическую малярию.

Ровенский областной лабораторный центр Минздрава подтвердил тропическую малярию у жителя Острожского района.

Мужчина недавно вернулся из Экваториальной Гвинеи, где работал последние полгода в местном аэропорту.

У больного опасная форма малярии – тропическая, которая протекает тяжелее всего.

К счастью, он вовремя обратился за медицинской помощью, его сразу же госпитализировали в инфекционное отделение.

В Ровенской области последний случай малярии фиксировали в 2013 году. Почти все случаи были связаны с пребыванием больных в Африке.

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В Украине ежегодно регистрируются около полусотни завозных случаев малярии. В 2019 году – в Полтавской, Львовской, Днепропетровской областях и Киеве.

По данным ВОЗ, ежегодно от малярии умирают от 1,5 до 3 млн человек – это в 15 раз больше, чем от СПИДа.

За последнее десятилетие эта болезнь с третьего места по количеству смертей (после пневмонии и туберкулеза) вышла на первое место среди инфекционных болезней.

Ранее Факты ICTV писали, что во Львове от тропической малярии умер 43-летний мужчина.