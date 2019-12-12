Длительный сон опасен для здоровья – ученые

Ученые выяснили, что люди, которые много спят днем или более девяти часов ночью, имеют повышенный риск инсульта.
Китайские ученые в течение шести лет проводили исследование, в котором приняли участие более 31 тыс. человек, средний возраст которых составлял 62 года.
Выяснилось, что люди, которые дремали днем более 90 минут, имели на 25% больший риск инсульта.
Исследование также показало, что люди, чей сон длится более девяти часов, имеют повышенный риск инсульта – на 23%.
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На 85% риск инсульта был увеличен у тех, кто любил не только долго спать, но и дремать днем.
Ученые выяснили, что повышенный риск не наблюдается у людей, которые спят семь-восемь часов и дремлют не более 30 минут в день.
– Кроме того, длительный сон может свидетельствовать о неактивном образе жизни, который также связан с повышенным риском инсульта, – рассказал автор исследования Сяомин Чжан.
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