В Украине появятся четыре новые специальности врача-кардиолога

Министерство здравоохранения Украины вводит новые специальности для врачей-кардиологов.

Минздрав Украины внес в Справочник квалификационных характеристик профессий работников четыре новые специальности:

врач-кардиолог интервенционный;

врач-кардиолог-электрофизиолог;

врач-кардиолог детский;

врач-ревматолог детский.

Кроме того, изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу, что позволит спасать больше жизней.

По данным Минздрава, в Украине создана мощная система кардиоцентров, оснащенных современным оборудованием.

Эти центры нуждаются во врачах, обладающих специальными знаниями и навыками для сложных современных вмешательств и высокоэффективных технологий лечения – так называемых интервенционных кардиологах.

Ранее такие врачи должны были дополнительно получать специализацию с сосудистой хирургии или рентгенологии и работать на неопределенных началах, поскольку устаревшие требования к кардиологической специальности не предусматривали освоение этих технологий лечения.

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– Внедрение новых специальностей позволит проще осваивать и применять на практике эффективные современные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу 1 января 2020 года, – рассказали в Минздраве.

Напомним, в октябре в Институте сердца впервые провели операцию по вживлению механического органа, во время которой грудную клетку не пришлось разрезать полностью.