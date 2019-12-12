PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

В Украине появятся четыре новые специальности врача-кардиолога

Министерство здравоохранения Украины вводит новые специальности для врачей-кардиологов.

Лікар-кардіолог

Минздрав Украины внес в Справочник квалификационных характеристик профессий работников четыре новые специальности:

  • врач-кардиолог интервенционный;
  • врач-кардиолог-электрофизиолог;
  • врач-кардиолог детский;
  • врач-ревматолог детский.

Кроме того, изменяются квалификационные требования к врачу-кардиологу, что позволит спасать больше жизней.

По данным Минздрава, в Украине создана мощная система кардиоцентров, оснащенных современным оборудованием.

Эти центры нуждаются во врачах, обладающих специальными знаниями и навыками для сложных современных вмешательств и высокоэффективных технологий лечения – так называемых интервенционных кардиологах.

Ранее такие врачи должны были дополнительно получать специализацию с сосудистой хирургии или рентгенологии и работать на неопределенных началах, поскольку устаревшие требования к кардиологической специальности не предусматривали освоение этих технологий лечения.

Читайте: Сердечный приступ: как распознать первые симптомы

– Внедрение новых специальностей позволит проще осваивать и применять на практике эффективные современные подходы в лечении самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Квалификационные требования к детскому врачу-кардиологу, детскому врачу-ревматологу, врачу-кардиологу-электрофизиологу и интервенционному врачу-кардиологу вступят в силу 1 января 2020 года, – рассказали в Минздраве.

Напомним, в октябре в Институте сердца впервые провели операцию по вживлению механического органа, во время которой грудную клетку не пришлось разрезать полностью.

Источник: Минздрав

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Малярійний комар
Из Африки завезли. На Ровенщине зарегистрировали случай тропической малярии
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Более 6 часов не билось сердце – в Испании оживили женщину, которая замерзла в горах
Уляна Супрун
С сайта Минздрава исчезли все упоминания о Супрун – Литовченко
В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска
В Украину идут три новых штамма гриппа – кто в зоне риска
порноскандал в одессе
Порноскандал в онкодиспансере Одессы: врач может оказаться невиновным
Снимал прием и выкладывал на порносайт. Что грозит врачу гинекологии в Одессе
Снимал прием и выкладывал на порносайт. Что грозит врачу гинекологии в Одессе
Зоряна Скалецька
Глава Минздрава прокомментировала увольнение Петренко
Зоряна Скалецька
Я с первого дня чувствую давление – Скалецкая
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка