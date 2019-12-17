Супрун сказала, что дарить детям вместо конфет на Николая и Новый год

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун рассказала о главных опасностях новогодних торжеств и вредных подарках для детей.

Переедание на застольях, недостаточная физическая активность и избыточное потребление сладостей – такие опасности празднований назвала Ульяна Супрун.

Она настаивает на том, что конфеты – это один из худших подарков детям на зимние праздники.

– Чрезмерное потребление сахара приводит к набору веса и увеличивает риски ожирения и появления некоторых видов рака. В частности, от сладкого страдает микрофлора кишечника, а если сладостями заменять полноценные приемы пищи – это может создать недостаток витаминов, микроэлементов и питательных веществ в организме, – отметила врач.

Речь идет не о природных сладостях, таких как мед, а о кондитерской продукции, которая нередко имеет также различные подсластители, консерванты и трансжиры.

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– Ассоциации конфеты = праздник придумали взрослые. Для детей главное забота, которую можно проявить другими способами. Проведите свободное время вместе: посетите выставку, парк, поиграйте дома – вариантов множество, выбирайте те, что по душе, – советует Супрун.

А если все же собираетесь подарить ребенку лакомство, отдавайте предпочтение разнообразным фруктам, сладостям из сухофруктов, пастиле.

Еще лучшей альтернативой будет совместное приготовление домашних сладостей. Так вы будете уверены в качестве продуктов, которые используете, а для детей это будет непросто конфета или кусок торта, а время с родителями.

К слову, жителям столицы в День Святого Николая можно сходить всей семьей посмотреть на открытие новогодней елки.

Источник: Ульяна Супрун