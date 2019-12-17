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Факты / Lifestyle

Ученые назвали пряность, которая снижает риск смерти

В Средиземноморском неврологическом институте Италии доказали, что перец чили снижает риск преждевременной смерти.

Перець чілі

Ученые из Средиземноморского неврологического института Италии в течение восьми лет вели наблюдение за здоровьем и привычками в еде 22,8 тыс. человек.

В результате исследования они пришли к выводу, что регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти на 23%.

У людей, которые ели перец чили хотя бы четыре раза в неделю, риск смерти от сердечного приступа снижался на 40%, а риск смерти от нарушения кровообращения в мозгу на более, чем 50%.

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Также ученые определили, что позитивный эффект пряности не зависит от того, соблюдает ли человек диету или предпочитает не очень здоровое питание.

Теперь исследователи хотят подробнее изучить перец чили и похожие продукты, чтобы понять, какие механизмы лежат в основе указанного эффекта.

К слову, экс-министр здравоохранения Уляна Супрун рассказала о том, почему конфеты являются плохим подарком детям на праздники.

Источник: EurekAlert

Фото: Dreamstime

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