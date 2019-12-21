На Львовщине произошло массовое отравление в ресторане: 14 человек в больнице

Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане, из них 14 госпитализированы.
В Бориславе на Львовщине 14 местных жителей госпитализированы с признаками отравления, еще один человек – на амбулаторном лечении.
Пострадавших госпитализировали поочередно – начиная с 11 декабря. Люди жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, боль в животе.
Читайте: Отравление в Харькове: двухлетний мальчик с отцом умерли, беременная мать в больнице
Накануне отравления все больные посещали местный ресторан.
Врачи диагностировали у большинства пациентов острую кишечную инфекцию.
Ранее на Черниговщине трое мальчиков отравились неизвестным веществом, самый маленький умер.
Источник: департамент здравоохранения Львовской ОГА
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+