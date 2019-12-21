На Львовщине произошло массовое отравление в ресторане: 14 человек в больнице

Во Львовской области 15 человек отравились в ресторане, из них 14 госпитализированы.

В Бориславе на Львовщине 14 местных жителей госпитализированы с признаками отравления, еще один человек – на амбулаторном лечении.

Пострадавших госпитализировали поочередно – начиная с 11 декабря. Люди жаловались на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, боль в животе.

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Накануне отравления все больные посещали местный ресторан.

Врачи диагностировали у большинства пациентов острую кишечную инфекцию.

Ранее на Черниговщине трое мальчиков отравились неизвестным веществом, самый маленький умер.

Источник: департамент здравоохранения Львовской ОГА