Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Британский нейрохирург заявил, что пересадка человеческой головы будет осуществлена в ближайшее десятилетие.

Британский нейрохирург Брюс Мэтью заявил, что первая пересадка головы человека будет осуществлена уже к 2030 году

Однако хирургам придется поместить в чужое тело не только голову, но и спинной мозг.

Многие ученные в основном фокусировались на методах перерезания спинного мозга, однако Брюс Мэтью называет это нелепостью.

Читайте: В Украине появятся четыре новые специальности врача-кардиолога

По словам хирурга, нынешние технологии могут сделать возможным трансплантацию головы.

К слову, о первой успешной пересадке головы сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо в 2017 году. Однако свою операцию он проводил на трупе, а результат проверял методом электрической стимуляции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сербии врачи пересадили яичко мужчине, родившемуся без них, которое ему отдал брат-близнец.