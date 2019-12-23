PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Британский нейрохирург заявил, что пересадка человеческой головы будет осуществлена в ближайшее десятилетие.

Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Британский нейрохирург Брюс Мэтью заявил, что первая пересадка головы человека будет осуществлена уже к 2030 году
Однако хирургам придется поместить в чужое тело не только голову, но и спинной мозг.

Многие ученные в основном фокусировались на методах перерезания спинного мозга, однако Брюс Мэтью называет это нелепостью.

Читайте: В Украине появятся четыре новые специальности врача-кардиолога

По словам хирурга, нынешние технологии могут сделать возможным трансплантацию головы.

К слову, о первой успешной пересадке головы сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо в 2017 году. Однако свою операцию он проводил на трупе, а результат проверял методом электрической стимуляции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Сербии врачи пересадили яичко мужчине, родившемуся без них, которое ему отдал брат-близнец.

Источник: Independent

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рада отложила до 2021 года введение системы трансплантации
Рада отложила до 2021 года введение системы трансплантации
Выдающийся хирург и украинец. Кем был Николай Склифосовский
Выдающийся хирург и украинец. Кем был Николай Склифосовский
Мифы о трансплантологии и когда в Украине заработает новый закон
Мифы о трансплантологии и когда в Украине заработает новый закон
В Бресте состоится турнир по мини-футболу для людей с пересаженными органами
В Бресте состоится турнир по мини-футболу для людей с пересаженными органами
Без аппаратов и инструкций. Заработает ли система трансплантации в Украине с 2020 года
Без аппаратов и инструкций. Заработает ли система трансплантации в Украине с 2020 года
Операция без скальпеля! В Виннице робот DaVinci удалил раковую опухоль мужчине
Операция без скальпеля! В Виннице робот DaVinci удалил раковую опухоль мужчине
Посмертное донорство в Украине: согласие пациентов будут получать семейные врачи
Посмертное донорство в Украине: согласие пациентов будут получать семейные врачи
Пациенты вынуждены спасаться за границей! Почему в Украине не работает трансплантология
Пациенты вынуждены спасаться за границей! Почему в Украине не работает трансплантология
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка