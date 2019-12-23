Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Британский нейрохирург заявил, что пересадка человеческой головы будет осуществлена в ближайшее десятилетие.
Британский нейрохирург Брюс Мэтью заявил, что первая пересадка головы человека будет осуществлена уже к 2030 году
Однако хирургам придется поместить в чужое тело не только голову, но и спинной мозг.
Многие ученные в основном фокусировались на методах перерезания спинного мозга, однако Брюс Мэтью называет это нелепостью.
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По словам хирурга, нынешние технологии могут сделать возможным трансплантацию головы.
К слову, о первой успешной пересадке головы сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо в 2017 году. Однако свою операцию он проводил на трупе, а результат проверял методом электрической стимуляции.
Ранее Факты ICTV писали, что в Сербии врачи пересадили яичко мужчине, родившемуся без них, которое ему отдал брат-близнец.