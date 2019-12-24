Здоровая еда, сон и спорт: список полезных дел до конца 2019

Минздрав Украины составил список полезных для здоровья дел, которые еще можно успеть сделать в 2019 году.

2019 год почти подходит к концу, однако еще можно успеть сделать много полезного для себя.

Министерство здравоохранения составило список дел, которые можно сделать в этом году, чтобы быть здоровыми.

Придерживайтесь здорового питания

– Сделайте праздничное меню более здоровым, а здоровое питание – привычкой для всей семьи.

Запекайте, а не жарьте мясо. Вместо кетчупа и майонеза используйте горчицу в зернах, йогурт без наполнителей.

Ежедневно ешьте овощи, бобовые, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, молочные и кисломолочные продукты, рыбу, мясо, яйца. Ограничьте количество соли, сахара и жиров.

Посетите врача и сделайте прививки

– Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Посетите врача и защитите себя и своего ребенка – сделайте все необходимые прививки.

Уделяйте время физическим упражнениям

– Сделайте это своей привычкой уже в этом году.

Если нет времени на полноценную тренировку, старайтесь пройти пешком хотя бы часть своего пути на работу.

Станьте донором крови

– Начните спасать жизни еще в этом году – станьте донором крови.

Одна донация крови может спасти целых три жизни. Кроме того, осмотр перед донацией поможет вам контролировать состояние собственного здоровья.

Бросьте курить

С первого дня отказа от сигарет ваш организм начнет восстанавливаться, а риски возникновения, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшаться.

Высыпайтесь

– Спите достаточно – более 7 часов.

Это поможет избежать диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, увеличение веса и ожирения, нарушения иммунной системы, ухудшение психического здоровья, депрессии.

Откажитесь от алкоголя

– Откажитесь от алкоголя, ведь его безопасной дозы не существует.

Если взвесив все негативные последствия, вы решили употреблять алкоголь за праздничным столом, пейте дополнительно воду, но не закусывайте без меры (это все равно не поможет от опьянения).