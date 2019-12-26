Лучше смотрите PornHub, чем новости – Комаровский

Доктор Евгений Комаровский посоветовал украинцам смотреть порно вместо новостей по телевизору.

Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский посоветовал вместо регулярного просмотра новостей по телевизору по возможности заходить на порносайты.

По его словам, это положительнее повлияет на здоровье.

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– Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой – здоровее будете, – сказал он.

Напомним, в 2019 году Украина снова оказалась на 16 месте по количеству просмотров на сайте Pornhub, обогнав Таиланд, Россию и Швецию. Среди украинцев самыми популярными запросами стали секс, аниме, БДСМ, milf, хентай и фемдом.