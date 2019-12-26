Не было прививки: в Ровно одномесячный ребенок умер от коклюша

В Ровенской области 24 декабря от коклюша умер одномесячный мальчик. У младенца не было прививки.

Мальчик был шестым ребенком в семье, и ни у одного не было прививки от коклюша из-за отказа родителей.

Младенца две недели лечили в отделении интенсивной терапии и анестезиологии Ровенской детской областной больницы, однако спасти его не удалось.

В Минздраве отмечают, что коклюш был осложнен двусторонней пневмонией.

Там напомнили, что единственной защитой от коклюша является вакцинация, которая проводится в 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

Прививки делают и беременным для дополнительной профилактики заболевания среди новорожденных.

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Коклюш – инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией, особенно опасно для детей раннего возраста. Чаще всего передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Распространенными осложнениями у непривитых детей является пневмония, реже возникают судороги и поражения головного мозга (энцефалопатия).

Напомним, в Украине обновили перечень противопоказаний для прививок.