В Украине с 2020 года ранняя диагностика рака будет бесплатной

С 2020 года инструментальные исследования для ранней диагностики онкозаболеваний будет оплачиваться из госбюджета.

Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам услуги по ранней диагностике рака по повышенному тарифу.

На это в Программе медицинских гарантий предусмотрено около миллиарда гривен.

Речь идет о таких исследованиях, как маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия, которые будут для украинцев с 2020 года бесплатными.

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Направление на такие исследования будет выдавать семейный или другой лечащий врач.

– Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия – от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия – для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия – от 40 лет и старше, – отмечают в НСЗУ.

По данным службы, ежегодно около 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак, а умирают более 65 тыс. человек, из которых 35% – это люди трудоспособного возраста.

К слову, с 2020 года государство будет платить также за операции и стационар.

Источник: НСЗУ