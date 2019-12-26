Какая польза мандарин и сколько можно съедать в день

Взрослый человек не должен съедать больше 350 грамм долек мандарин в день.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что взрослый человек не должен превышать норму в 35 грамм сахара в день – это 350 грамм долек мандарин.

– Сколько можно съесть мандарин? Взрослому человеку, который не худеет, у которого нет сахарного диабета 1 типа, и если не тяжеловес, в сутки нужно 225-325 граммов углеводов. Это и картофель, и каши, и хлеб, и лактоза в молоке, и тортики, и фрукты. Поэтому если вы собираетесь в рождественское кино заточить 600 граммов мандаринов (это примерно 60 граммов сахаров), то на четверть сократите в тот день потребление других углеводов. И то, лучше, все же, есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы крови сильно не повышался. Детям, соответственно, углеводов надо значительно меньше, поэтому следует либо есть несколько мандаринов, либо отказаться от углеводов в тот день, – сказала она.

Супрун рассказала, что австралийцы рекомендуют детям съедать один мандарин в день, взрослым – два. Только беременные женщины и подростки могут съедать по три мандарина, а кормящие мамы – четыре.

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К слову, в Украине беременным и кормящим мамам запрещают есть цитрусовые, чтобы не обсыпало ребенка.

Польза мандарин:

Во фруктах много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты.

В 200 граммах долек мандаринов 14% дневной потребности в растворимой клетчатке. В этом же количестве 87% дневной потребности в витамине С, треть суточной потребности в каротиноидах, и 7% от необходимого количества кальция, а также магний, железо и калий.

Также Супрун добавила, что сочетание мандаринов и алкоголя оставит в желудке приятную легкость, но спрячет все те сахара в жировую ткань.

– Учитывая сахар, калий, кальций и магний, и большое содержание воды мандарины можно считать неплохим вариантом для утра после праздников. Хотя напоминаем — безопасной дозы алкоголя не существует, – написала она.

К слову, не все знают, как выбрать сладкие мандарины, как их хранить и какие сорта можно найти в магазинах. Факты ICTV собрали все, что нужно знать о любимых цитрусах.