PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов

Кабинет министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации.

Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов

Самой дешевой в Украине, по решению правительства, станет трансплантация почки – от 324 тыс. грн, а самой дорогой – пересадка печени.

– Стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки – 721 тыс. грн, – говорится в постановлении Кабмина.

Читайте: Когда врачи смогут осуществлять операции по пересадке головы

Также цена трансплантации сердца/комплекса сердце-легкие составит 535 тыс. грн, а пересадка печени или части печени – 855 тыс. грн.

Ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект, который откладывает использования Единой государственной информационной системы трансплантации до 2021 года.

Источник: Кабмин

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин утвердил электронные трудовые
Кабмин утвердил электронные трудовые
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Ограничение монетизации субсидий на коммунальные услуги отменено
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Цены на перевозки будут адекватными – в Украине создадут Нацкомиссию по транспорту
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Кабмин передал на приватизацию 530 предприятий
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Жертвы насилия будут получать помощь из Госфонда
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Кабмин провел экстренное заседание по газу
гроші держвиплати
Правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка