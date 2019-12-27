Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию органов

Кабинет министров Украины утвердил тарифы на услуги по трансплантации.
Самой дешевой в Украине, по решению правительства, станет трансплантация почки – от 324 тыс. грн, а самой дорогой – пересадка печени.
– Стоимость аллотрансплантации почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн, АВО-несовместимая трансплантация почки – 721 тыс. грн, – говорится в постановлении Кабмина.
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Также цена трансплантации сердца/комплекса сердце-легкие составит 535 тыс. грн, а пересадка печени или части печени – 855 тыс. грн.
Ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект, который откладывает использования Единой государственной информационной системы трансплантации до 2021 года.
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