Череда новогодних праздников предполагает богатые застолья с разнообразием блюд и алкоголя. К сожалению, неприятным последствием таких гуляний может стать похмелье на утро следующего дня. Как с ним бороться, разобрались Факты ICTV.

Жажда, отеки на лице и головная боль – верные симптомы похмелья.

О неприятных последствиях алкогольной вечеринки может также свидетельствовать дрожь во всем теле, тошнота, рвота и апатия.

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Факты ICTV расскажут, как быстро можно избавиться от похмелья в домашних условиях.

Три способа снятия похмелья:

Если симптомы не сильно выражены, а утром не надо никуда идти, лучше зашторить окна и хорошо выспаться. После этого желательно принять контрастный душ. Окончательно прийти в себя поможет прогулка на свежем воздухе. Есть проблемы с желудком – выпейте несколько таблеток активированного угля или энтеросгель, а если болит голова – аспирин. Много жидкости (вода, рассол, но не чай и кофе и точно не бутылка пива – поможет только на короткое время) и завтрак, например, яичница (аминокислоты и белок в составе яиц помогут восстановить печень – природный фильтр организма).

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