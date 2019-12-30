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Факты / Lifestyle / Здоровье

Как быстро снять похмелье – три способа

Череда новогодних праздников предполагает богатые застолья с разнообразием блюд и алкоголя. К сожалению, неприятным последствием таких гуляний может стать похмелье на утро следующего дня. Как с ним бороться, разобрались Факты ICTV.

Как быстро снять похмелье – три способа

Жажда, отеки на лице и головная боль – верные симптомы похмелья.

О неприятных последствиях алкогольной вечеринки может также свидетельствовать дрожь во всем теле, тошнота, рвота и апатия.

Читайте: Как пережить похмелье на работе

Факты ICTV расскажут, как быстро можно избавиться от похмелья в домашних условиях.

Три способа снятия похмелья:

  1. Если симптомы не сильно выражены, а утром не надо никуда идти, лучше зашторить окна и хорошо выспаться. После этого желательно принять контрастный душ. Окончательно прийти в себя поможет прогулка на свежем воздухе.
  2. Есть проблемы с желудком – выпейте несколько таблеток активированного угля или энтеросгель, а если болит голова – аспирин.
  3. Много жидкости (вода, рассол, но не чай и кофе и точно не бутылка пива – поможет только на короткое время) и завтрак, например, яичница (аминокислоты и белок в составе яиц помогут восстановить печень – природный фильтр организма).

Факты ICTV ранее рассказывали, как пить и не пьянеть.

Фото: Dreamstime

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