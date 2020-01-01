Что делать, если празднование Нового года 2020 вызвало проблемы с пищеварением или отравление, – в материале Фактов ICTV.

Новый год 2020 – не только период веселья, но и праздник желудка. Последнее часто приводит к отравлению, что не способствует хорошему началу года.

Как помочь себе дома

Нужно выпить от 1 до 3 литров воды.

Пейте как можно больше воды, но только холодной и кипяченной. Лучший рецепт – 1 ст. л. соли или соды на литр воды. Полученный раствор выпивают небольшими глотками, а после надавливают на корень языка. Это вызовет рвотный рефлекс.

После того, как вы очистили желудок от токсинов, нужно восстановить водный баланс. Для этого отлично подойдет минеральная вода. Вещества, которые там содержаться, помог быстро восстановить недостающие электролиты.

Следующий этап – медикаменты, а именно сорбент. Он позволит нейтрализовать оставшиеся токсины в желудочно-кишечном тракте и остановить диарею. Также это отличное средство от различных проблем ЖКТ – следствия праздничного застолья.

Чтобы восстановить силы, выпейте крепкий чай. Он поднимет давление и улучшит тонус организма.

Для нормализации терморегуляции укройтесь теплым пледом и отдохните.

Если состояние не улучшается, обязательно обратитесь к врачу!

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Табу при отравлении:

Не стоит пить теплую воду – это может привести к интоксикации. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму.

– это может привести к интоксикации. Она всасывается в желудке, а вместе с ней и токсины от испорченного продукта. Все это тут же попадает в кровь и разносится дальше по организму. Никогда не принимайте горячий душ при отравлении. Тогда сосуды расширятся еще больше, и это приведет к проблемам с сердцем.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали простые рецепты салатов на Новый год 2020.