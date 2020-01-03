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Факты / Lifestyle

В Китае 44 человека заболели неизвестной пневмонией

В Китае продолжает расти количество людей, которые заболели неизвестной пневмонией. Сейчас известно о 44 заболевших.

Пневмонія

По состоянию на 3 января 2020 года неизвестную пневмонию диагностировали у 44 жителей Китая.

Известно, что у 11 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, у остальных заболевших показатели состояния организма стабильны.

– Все инфицированные проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань в изолированных условиях. К настоящему времени установлен 121 человек, имевший близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей, – сообщают в Комитете по делам здравоохранения.

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Ведется работа по установлению других лиц, которые входили в контакт с зараженными.

Возбудитель пневмонии устанавливается. Случаев передачи болезни от человека к человеку пока не зафиксировали.

К слову, в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов в Украине ожидаются две волны подъема заболеваемости.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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