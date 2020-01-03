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Факты / Lifestyle

В Украине зафиксировали еще одну смерть от гриппа

Из-за осложнений гриппа 31 декабря 2019 года в Украине умер мужчина.

Грип

В Центре общественного здоровья сообщили о том, что в Украине была зафиксирована еще одна смерть от осложнений гриппа.

– Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер, – сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала эпидемического сезона в больницу попали около 53,5 тыс. человек, подавляющее большинство из которых дети. Известно о подтверждении еще двух смертей от осложнений гриппа – 62-летней женщины и ребенка.

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С октября 2019 года от гриппа вакцинировали примерно 227,4 тыс. человек.

Именно вакцинация является эффективной профилактикой гриппа и снижает риск заболевания.

Если у вас возникли симптомы гриппа, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения.

К слову, в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов ожидают две волны подъема заболеваемости.

Источник: Центр общественного здоровья

Фото: Pixabay

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