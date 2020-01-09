Что такое мононуклеоз и какие у него основные симптомы – читайте в материале Фактов ICTV.

Мононуклеоз – это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна-Барр, но может вызываться и цитомегаловирусом.

У взрослых эта болезнь называют “поцелуйной”, а детей – болезнью залюбленных детей.

Чаще всего симптомы заболевания ярко выражены, что позволяет выявить их во время обычного осмотра. Более наглядно подтвердить предварительный диагноз помогут анализы.

Распространенные симптомы заболевания:

повышение температуры;

В то же время температура может быть разной и держится от 5 до 10 дней.

увеличение периферических лимфоузлов;

Чаще всего это касается шейных лимфоузлов (размером с горошину или даже с грецкий орех).

характерно изменение в общем клиническом анализе крови;

В крови появляются атипичные мононуклеары.

сухой ринит;

Этот симптом более характерен для детского мононуклеоза. Наблюдается заложенность носа, ночной храп, отек век и подкожной клетчатки лица.

Кроме того, к детским симптомам причисляют воспаление лимфоидной ткани аденоидов и небных миндалин (тонзиллит).

увеличение печени и селезенки;

острая боль в горле.

Вирус не устойчив во внешней среде, поэтому заражение происходит при близком контакте – воздушно-капельным путем.

Мононуклеоз также передается через поцелуи.

Лечение мононуклеоза

Лечение должен назначить врач в зависимости от возраста, тяжести заболевания и в соответствии с тем, какие органы поражаются.

Специального препарата, который побеждает вирус мононуклеоза, нет, поэтому лечение назначают симптоматическое.

Врач также может назначить сосудосуживающие капли в нос.

Лечение инфекционного мононуклеоза у детей заключается в строгом постельном режиме и поддерживающей терапии.

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