Что такое мононуклеоз и какие у него основные симптомы – читайте в материале Фактов ICTV.
Мононуклеоз – это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Эпштейна-Барр, но может вызываться и цитомегаловирусом.
У взрослых эта болезнь называют “поцелуйной”, а детей – болезнью залюбленных детей.
Чаще всего симптомы заболевания ярко выражены, что позволяет выявить их во время обычного осмотра. Более наглядно подтвердить предварительный диагноз помогут анализы.
Распространенные симптомы заболевания:
- повышение температуры;
В то же время температура может быть разной и держится от 5 до 10 дней.
- увеличение периферических лимфоузлов;
Чаще всего это касается шейных лимфоузлов (размером с горошину или даже с грецкий орех).
- характерно изменение в общем клиническом анализе крови;
В крови появляются атипичные мононуклеары.
- сухой ринит;
Этот симптом более характерен для детского мононуклеоза. Наблюдается заложенность носа, ночной храп, отек век и подкожной клетчатки лица.
Кроме того, к детским симптомам причисляют воспаление лимфоидной ткани аденоидов и небных миндалин (тонзиллит).
- увеличение печени и селезенки;
- острая боль в горле.
Вирус не устойчив во внешней среде, поэтому заражение происходит при близком контакте – воздушно-капельным путем.
Мононуклеоз также передается через поцелуи.Читайте: Сифилис, гонорея и хламидиоз: симптомы венерических болезней и как не заразиться Симптомы и методы предотвращения сахарного диабета Лептоспироз: что за болезнь, симптомы, как бороться
Лечение мононуклеоза
Лечение должен назначить врач в зависимости от возраста, тяжести заболевания и в соответствии с тем, какие органы поражаются.
Специального препарата, который побеждает вирус мононуклеоза, нет, поэтому лечение назначают симптоматическое.
Врач также может назначить сосудосуживающие капли в нос.
Лечение инфекционного мононуклеоза у детей заключается в строгом постельном режиме и поддерживающей терапии.
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