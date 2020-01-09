Что такое болезнь Лайма, какие у нее симптомы и как лечиться – читайте в материале Фактов ICTV.
Болезнь Лайма – это природно-очаговая инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которую передают клещи.
Болезнь Лайма характеризуется преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.
Обычный сезон заболевания связан с активностью клещей – с поздней весны до ранней осени.
Инфекционная болезнь передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.
Распространенные симптомы заболевания:
- место укуса сильно опухает;
- на месте укуса появляется красное пятно;
- может произойти паралич лицевого нерва;
- повышение температуры тела;
- головная боль;
- боль в суставах и мышцах;
- быстрая утомляемость;
- ломота в теле;
- озноб.
Начальные симптомы болезни Лайма проявляются в течение 5-11 дней после момента укуса, столько же длится инкубационный период. Первые признаки напоминают симптомы гриппа.
При условии, если у человека ранняя стадия, болезнь Лайма лечится антибиотиками. Курс длится от 2 недель до 1 месяца.
Вторая стадия развития болезни (от 1 до 3 месяцев после укуса): симптомы
- пульсирующая головная боль;
- светобоязнь;
- повышенная температура тела;
- снижение концентрации внимания;
- расстройства сна;
- резкие изменения настроения;
- паралич черепных нервов;
- периферическая радикулопатия;
- нарушение чувствительности конечностей;
- головокружение;
- одышка;
- тахикардия;
- боль в груди;
- лимфоцитомы на месте укуса.
Третья стадия заболевания – стадия персистирующей инфекции и аутоиммунных нарушений.Читайте: Болезнь поцелуев: что такое мононуклеоз и как он проявляется Как снять клеща у человека - инструкция Опасная болезнь, которую переносят клещи - Супрун рассказала как лечиться
Симптомы:
- эпилептические припадки;
- нарушение сознания;
- деменция;
- болезненные спазмы мышц;
- расстройства памяти;
- синюшно-красные пятна, инфильтраты, узелки на коже конечностей;
- кожа атрофируется и становится подобная смятой бумаги.
Лечение болезни Лайма
Больные со среднетяжелым развитием обязательно подлежат лечению в инфекционном стационаре.
Легкое течение заболевания (с отсутствием интоксикации и лихорадки) допускает возможность амбулаторного лечения.
Основными препаратами в лечении болезни Лайма являются антибиотики. Их выбор, дозировка и продолжительность применения определяют в соответствии со стадией заболевания.
В случае появления характерных для клещевого боррелиоза симптомов следует немедленно обратиться к инфекционисту.
Ранее у канадского певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасное заболевание – болезнь Лайма.