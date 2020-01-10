Неизвестная пневмония в Китае: назван возбудитель заболевания

Во время лабораторных исследований группа специалистов обнаружила новый вид коронавируса.

Считается, что именно он стал причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань. Всего подтверждено 15 случаев заболевания новым видом коронавируса.

На данный момент не нашли подтверждения того, что он может передаваться от человека к человеку.

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Специалисты заявили, что еще предстоит провести эпидемиологическое расследование с целью изучения клинических проявлений заболевания.

Считается, что пациенты могли подхватить вирус во время контакта с животными или после употребления сырых морепродуктов.

Разработка действенного лекарства против заболевания должна занять несколько лет.

Напомним, по состоянию на 3 января 2020 года заболевание неизвестно пневмонией наблюдалось у 44 жителей Китая. У 11 из них оно протекало в тяжелой форме.

Источник: Синьхуа