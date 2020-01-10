PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Неизвестная пневмония в Китае: назван возбудитель заболевания

Во время лабораторных исследований группа специалистов обнаружила новый вид коронавируса.

Считается, что именно он стал причиной вспышки пневмонии в китайском городе Ухань. Всего подтверждено 15 случаев заболевания новым видом коронавируса.

На данный момент не нашли подтверждения того, что он может передаваться от человека к человеку.

Читайте: Что такое пневмония: симптомы и лечение

Специалисты заявили, что еще предстоит провести эпидемиологическое расследование с целью изучения клинических проявлений заболевания.

Считается, что пациенты могли подхватить вирус во время контакта с животными или после употребления сырых морепродуктов.

Разработка действенного лекарства против заболевания должна занять несколько лет.

Напомним, по состоянию на 3 января 2020 года заболевание неизвестно пневмонией наблюдалось у 44 жителей Китая. У 11 из них оно протекало в тяжелой форме.

Источник: Синьхуа

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка