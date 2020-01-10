В Ровно младенец умер от коклюша

Врачам в Ровно не удалось спасти младенца – месячный мальчик не был вакцинирован против коклюша, потому что не достиг соответствующего возраста.

Однако остальные пятеро детей в этой семье также не были привиты против коклюша из-за отказа родителей.

Единственной защитой от этой болезни является вакцинация, которая проводится в 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки).

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Специалисты обследовали 18 человек, в том числе 13 детей. У матери ребенка обнаружена Bordetella pertussis, однако клинических признаков заболевания у нее не было. Женщине назначено лечение.

По данным Минздрава, в Украине в течение 11 месяцев 2019 года планово привиты против дифтерии, коклюша и столбняка только 74% детей.

Коклюш – инфекционное заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией. Коклюш легко распространяется от человека к человеку, в основном воздушно-капельным путем, при кашле или чихании.

Напомним, недавно в Черновицкой области девять детей заболели коклюшем.