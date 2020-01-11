Работая над долголетием, ученые смогли продлить жизнь червя в 5 раз

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провели ряд опытов со свободноживущей нематодой Caenorhabditis elegans, имеющей более распространенное название круглый червь. У данного существа множество схожих клеток с человеком, а срок жизни составляет всего 3-4 недели, а значит, за его старением легко наблюдать.

В ходе манипуляций ученым удалось продлить жизнь этих крохотных организмов на впечатляющие 500%.

Для эксперимента исследователи изменили передачу у червей сигнальных механизмов инсулина (IIS) и TOR. Предыдущие опыты показали, что изменение пути IIS увеличивает продолжительность жизни на 100%, а изменение пути TOR дает повышение на 30%.

Читайте: Как начать новую жизнь с Нового года – 5 правил

Объединение этих показателей позволило неожиданно отсрочить старение организма в 5 раз.

– Полученный эффект показывает, что один плюс один не равняется двум, а скорее дает в результате пять. Наши результаты показывают, что в природе ничего не существует в вакууме. Чтобы разработать наиболее эффективные средства антистарения, мы должны изучать сети долголетия, а не отдельные пути, — отметил Джарод Роллинс, ведущий автор исследования.

Биологи предположили, что их открытие объясняет, почему никто так и не нашел ген, который мог бы влиять на старение.

Исследователи не говорят, что новый метод применим к людям, однако он открывает новые возможности для дальнейшего изучения борьбы со старением.

Ранее Факты ICTV писали, как воплотить новогодние цели в жизни.

Источник: newatlas.com