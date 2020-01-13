На Николаевщине мужчина умер от бешенства после укуса бездомного пса

В Николаевской области мужчину 11 января госпитализировали с диагнозом Бешенство. Манифестная форма после укуса бездомной собаки.

– Пациент, госпитализированный 11 января этого года с диагнозом Бешенство. Манифестная форма тяжелой формы течения, умер вечером 12 января, – заявили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

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В августе 2019 года 31-летнего мужчину укусила бездомная собака. Пострадавший от профилактических прививок отказался.

– Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало, – добавили в профильном управлении.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно младенец умер от коклюша.

Источник: управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации