PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

На Николаевщине мужчина умер от бешенства после укуса бездомного пса

В Николаевской области мужчину 11 января госпитализировали с диагнозом Бешенство. Манифестная форма после укуса бездомной собаки.

– Пациент, госпитализированный 11 января этого года с диагнозом Бешенство. Манифестная форма тяжелой формы течения, умер вечером 12 января, – заявили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Читайте: Лечению не поддается! Бешенство: как не заразиться и что делать

В августе 2019 года 31-летнего мужчину укусила бездомная собака. Пострадавший от профилактических прививок отказался.

– Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное упоминание медработников по телефону, на прием не явился. Наблюдение за собакой не проводилось: животное убежало, – добавили в профильном управлении.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно младенец умер от коклюша.

Источник: управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка