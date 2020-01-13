Профилактика гриппа: что делать, чтобы не заболеть

В Киеве за 2-ю неделю 2020 года зарегистрировано 6786 больных гриппом и ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 8,7% за счет как детского, так и взрослого населения.

Что делать, чтобы не заболеть гриппом

Прививка

Самая действенная профилактика от гриппа – прививка. После введения вакцины иммунитет формируется в течение 7-14 дней, поэтому вакцинироваться желательно до начала эпидемии.

Врачи советуют подобную профилактику в первую очередь:

беременным; детям до пяти лет; больным диабетом; людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями; людям старше 65 лет; людям с избыточным весом.

Младенцы до шести месяцев также находятся в группе риска, но еще слишком маленькие для вакцинации. Однако профилактическую прививку вполне могут сделать родители и лица, ухаживающие за младенцами.

В начале октября вакцины появятся в украинских аптеках и больницах.

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Помните: ни одна вакцина не может защитить от гриппа на 100%. Прививок от простуды пока не существует.

Профилактика гриппа

Кроме прививки, не заболеть гриппом помогут также следующие советы:

избегайте близкого контакта с людьми, у которых насморк, простуда или кашель. Если заболели сами, тоже старайтесь как можно меньше находиться рядом с другими людьми, чтобы не заразить их;

чаще мойте руки с мылом, пользуйтесь антисептиком;

старайтесь не касаться лица, особенно глаз, рта и носа (этими путями микробы попадают в организм);

дезинфицируйте экран смартфона ежедневно – на нем “живет” больше всего микробов;

проветривайте помещения, в которых работаете и проводите время;

укрепляйте иммунитет: будьте физически активными, пейте много воды, больше спите, избегайте стресса, правильно питайтесь;

старайтесь реже бывать в местах скопления людей;

пейте витамин С или ешьте продукты, в которых он содержится – это также хорошая профилактика гриппа.

Минздрав Украины не советует принимать иммуномодуляторы, антигистаминные и растительные препараты. По поводу противовирусных средств, то только некоторые из них действительно убивают вирусы.

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